El Congreso insta al Gobierno a mejorar el control de acceso de menores en salones de juego presenciales

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común relativa a la excesiva proliferación y mejora del control de acceso de menores en salones de juego presenciales.

La propuesta ha sido aprobada por 33 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, del representante de Junts per Catalunya.

Aunque la Proposición No de Ley ha sido aprobada sin ningún voto en contra, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha rechazado las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, Vox y Ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Congreso insta al Gobierno de España a estudiar, junto a las comunidades autónomas y las Administraciones Locales, las posibles debilidades y carencias de los actuales controles de acceso en los locales de juegos, así como la proliferación desordenada de estos establecimientos en barrios y pueblos.

Además, exige al Ejecutivo desarrollar, junto a las comunidades autónomas y las Administraciones Locales, mecanismos de mejora y refuerzo del control de acceso en casas de apuestas para impedir que accedan menores y jugadores inscritos en alguno de los registros de autoprohibidos.

El Congreso también pide articular los mecanismos correspondientes para que, a través del acuerdo con las comunidades autónomas y las Administraciones Locales, se coordine los mecanismos necesarios para abordar la implantación descontrolada y el crecimiento desmedido de salones de apuestas en ciudades y pueblos de España.

"Sabemos que es una actividad que afecta mucho más en los barrios de familias y personas trabajadoras", ha señalado la diputada de la formación morada Laura López, destacando que en 2018 había más de 4.000 salones de juegos y casas de apuestas en España.

López ha advertido de que algunos jóvenes ven en el juego en las casas de apuestas "como una actividad más de entretenimiento", que primero "se usa como una actividad para relacionarse con los demás". "Lo ven como una práctica para conseguir dinero fácil y no son conscientes del riesgo", ha dicho.

En sus palabras, las casas de apuestas "se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas jóvenes". "Tenemos la responsabilidad de impulsar escenarios coordinados para solucionar la proliferación excesiva de los locales de apuestas y mejorar los controles de acceso a las salas", ha precisado.

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, María Carmen Martínez Granados ha señalado que esta PNL, que insta "realmente" a colaborar entre diferentes niveles de instituciones, "es positiva".

Sin embargo, la formación naranja ha presentado una enmienda para "impulsar campañas de concienciación" y que se trabaje con las comunidades autónomas y entidades locales para "mejorar la oferta de ocio a los más jóvenes".

VOX COMPARTE LA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DEL JUEGO

Desde el Grupo Parlamentario Vox también han compartido la "preocupación" por los problemas que genera en ocasiones la adicción al juego que, según ha explicado su diputado Alberto Rodríguez Almeida, "genera adicciones con devastadoras consecuencias" para las familias.

La enmienda presentada por Vox concreta la protección a los sujetos especialmente vulnerables, el agravamiento de las sanciones para los que permiten el acceso a los sujetos especialmente vulnerables o el alejamiento de las casas de apuestos de colegios, residencias de ancianos, centros juveniles y universidades, así como de otras casas de apuestas "para evitar guetos".

Para el Partido Popular la protección de los menores, adolescentes y jóvenes "ha sido siempre una prioridad". "La lucha contra la ludopatía, siempre que hemos gobernado hemos puesto en marcha programas para luchar contra este problema, que tenemos percepción que se ha incrementado los últimos años", ha subrayado la popular Carmen Riolobos.

Los populares han presentado una enmienda porque, a su juicio, la Proposición No de Ley de Unidas Podemos "aporta muy poquito" porque "sólo habla de la proliferación desordenada de locales de juego".

"Hemos presentado una enmienda muy interesante que plantea la elaboración de un Plan Integral de Lucha contra la Ludopatía 2021-2025 en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales y teniendo en cuenta a todos los sectores implicados", ha manifestado Riolobos.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez ha alertado de que la adicción "está arrasando familias enteras" por lo que ha agradecido la proposición de Unidas Podemos.

"El PSOE, en la acción coordinada con el partido Unidas Podemos, también ha presentado iniciativas en esta materia porque nos preocupa, porque nos ocupa. No me preocuparía descoordinarme con un mismo objetivo con Unidas Podemos, me preocuparía más descoordinarme con lo que hago y lo que digo, como lo que hace la derecha", ha defendido Sánchez.

En este sentido, la socialista ha hecho referencia a la situación en la Región de Murcia, donde gobierna el PP "gracias a los ultras de Vox". "Aquí se dan golpes de pecho para defender a los jóvenes contra la ludopatía pero en Murcia permiten durante la pandemia que las casas de apuestas permanecieran abiertas cuando bares y restaurantes cerraban", ha criticado.