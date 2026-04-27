El Congreso insta al Gobierno a poner en marcha programas de formación en seguridad vial para conductores de furgonetas

Archivo - El diputado del PSOE Juan Carlos Jerez interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) para reforzar la formación en seguridad vial de los conductores de furgonetas y mejorar la seguridad de este tipo de vehículos, cuyos elementos diferenciales inciden en la siniestralidad.

"Las furgonetas desempeñan un papel esencial en el transporte ligero de mercancías y el reparto urbano, y su creciente presencia en vías urbanas e interurbanas conlleva importantes desafíos para la seguridad vial", ha subrayado durante su intervención en la Comisión el ponente socialista y diputado por Barcelona Juan Carlos Jerez.

El diputado ha recordado asimismo que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha alertado de que las furgonetas constituyen una "asignatura pendiente" de la seguridad vial en España. Entre los factores que contribuyen al incremento del riesgo, Jerez ha señalado "su doble uso profesional con intensidades de circulación elevadas, su mayor antigüedad media y la realización frecuente de maniobras de carga y descarga", así como la "exposición prolongada" a la conducción.

En este contexto, la iniciativa aprobada pretende impulsar un programa específico de formación en seguridad vial para los conductores de estos vehículos, alineado con la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que contempla una conducción con enfoque seguro, anticipación de riesgos, adaptación de la velocidad y gestión de distancias de seguridad y frenado.

Según el GPS, el texto también promueve campañas de formación, sensibilización e incentivación dirigidas a empresas, así como medidas para mejorar la protección de usuarios vulnerables y la interacción segura con peatones, ciclistas y motoristas.

Entre otros aspectos recogidos en la proposición figuran la prevención de atropellos, la mejora de la seguridad en las operaciones de carga y descarga, y actuaciones orientadas a corregir conductas de riesgo, gestionar la fatiga y sensibilizar sobre el consumo de alcohol, drogas y medicamentos al volante.