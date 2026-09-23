El Congreso pide poner en valor la ganadería caprina y revisar las restricciones a la pesca en ecosistemas vulnerables

Archivo - Decenas de cabras salen a pastar en la granja Suerte Ampanera, a 24 de agosto de 2022, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) de Sumar en reconocimiento de la ganadería caprina extensiva por su contribución a la biodiversidad, prevención de incendios y adaptación al cambio climático. Asimismo, ha probado otra del PP en la que insta al Gobierno a promover ante las instituciones europeas la revisión del actual modelo de protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

La iniciativa de Sumar ha salido adelante con 33 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. En ella, la formación pide reconocer la ganadería caprina extensiva como infraestructura verde "por su contribución a la biodiversidad, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático".

Además, solicita implantar pagos estables, complementarios a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), por servicios ecosistémicos y para que se realice el pastoreo extensivo durante todo el año.

A su vez, reclama desarrollar una Estrategia para las Razas Caprinas Autóctonas coordinando conservación genética, investigación, promoción comercial relevo generacional; y favorecer el consumo de productos procedentes de razas caprinas autóctonas mediante compras públicas, etiquetado diferenciado y campañas de sensibilización.

PESCA EN ECOSISTEMAS VULNERABLES

Por otro lado, la iniciativa del PP ha salido adelante con 18 votos a favor, 1 en contra y 17 abstenciones. En esta, el Congreso insta al Gobierno a promover ante las instituciones de la Unión Europea (UE) la revisión del actual modelo de protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

Con ello, los 'populares' buscan que se garantice que cualquier restricción a la actividad pesquera se fundamente en la mejor evidencia científica disponible, en el principio de proporcionalidad y en una evaluación previa de sus efectos económicos, sociales y territoriales.

El texto también insta al Ejecutivo a reclamar en la Comisión Europea la revisión del Reglamento de Ejecución por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan y de la delimitación de las 87 zonas afectadas, de tal manera que la normativa incorpore la información científica "más actualizada" y la experiencia obtenida desde su aplicación.

Asimismo, insiste en que el Gobierno pida a Bruselas que establezca un procedimiento periódico de revisión de las zonas sometidas a restricciones y que éste esté basado en la actualización continua del conocimiento científico, la cartografía de alta resolución de los ecosistemas marinos vulnerables y la información obtenida mediante programas de seguimiento e investigación.

En esta línea, también solicita que defienda que toda futura medida de protección de ecosistemas marinos vulnerables incorpore "obligatoriamente" una evaluación de impacto socioeconómico y un proceso efectivo de consulta con el sector pesquero, las comunidades autónomas (CCAA) y las autoridades regionales afectadas.

Por otra parte, insta al Ejecutivo a impulsar una propuesta técnica para la revisión de la clasificación del palangre de fondo junto con el sector pesquero, el Instituto Español de Oceanografía, las CCAA y los organismos científicos competentes.

A juicio del PP, ésta tendría que reconocer las "particularidades operativas" del palangre de fondo, así como su "limitada interacción" con el lecho marino, promoviendo su consideración diferenciada como arte demersal o semipelágico cuando así resulte acreditado científicamente.

El texto de los 'populares' pide además que el Gobierno promueva ante la Comisión Europea una diferenciación "efectiva" entre las distintas artes de pesca en función de su impacto real sobre los ecosistemas marinos vulnerables, evitando que modalidades con características técnicas "claramente diferenciadas" reciban un tratamiento regulatorio uniforme.

A su vez, reclama que lidere en el Consejo de la Unión Europea una iniciativa destinada a garantizar que la normativa comunitaria sobre conservación marina distinga las artes de pesca según su interacción efectiva con el medio marino y no únicamente por su denominación o clasificación tradicional.

Por último, le solicita que exprese su apoyo a las iniciativas impulsadas por las CCAA, el sector pesquero y las organizaciones representativas encaminadas a compatibilizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables con el mantenimiento de una actividad pesquera "sostenible, competitiva y generadora de empleo".