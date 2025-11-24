El Congreso vota mañana una iniciativa de Sumar para acabar con la alimentación forzada para producir fuagrás

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados votará este martes la Proposición No de Ley (PNL) de Sumar que propone poner fin a la alimentación forzada de patos y ocas utilizada para la producción de fuagrás en España.

En concreto, la iniciativa pide que el Gobierno inicie una consulta pública previa para elaborar un proyecto normativo que evalúe la compatibilidad de la alimentación forzada con la evidencia científica, el marco legal existente y la sensibilidad ciudadana respecto a la protección de los animales criados para la alimentación.

Una vez evaluados estos factores, quiere establecer la prohibición de la alimentación forzada en la producción de fuagrás con el fin de eliminar el sufrimiento animal y fomentar la transición hacia métodos alternativos y sistemas de alimentación natural en dicha producción a través del apoyo y ayudas por parte del Gobierno a las explotaciones.

A su vez, solicita trasladar e impulsar en los órganos pertinentes de la Unión Europea (UE) la necesidad de eliminar los pesos mínimos establecidos en la producción de fuagrás para garantizar una mayor flexibilidad en las normativas de comercialización que regulan este sector.

La Fundación Igualdad Animal pidió a principios de noviembre al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que apoyara la PNL. A través de una carta y un vídeo, incidieron en que esta iniciativa constituye "una oportunidad para que España avance hacia un modelo ganadero más responsable y acorde con los valores europeos en materia de sostenibilidad animal y bienestar".