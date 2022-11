El Consejo de Ministros aprobará mañana la Ley de Familias que incluye un permiso de 5 días para cuidar a convivientes

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará este martes al Consejo de Ministros la Ley de Familias, que incluirá un permiso de 5 de días al año para cuidado de hijos, padres y convivientes, frente a los 7 que habían propuesto inicialmente, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Si bien, esto no es algo nuevo ya que el anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Economía Social para trasponer a la legislación española una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral de progenitores y cuidadores recoge en su texto un permiso laboral de cinco días anuales por cuidados familiares.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz explicó el pasado mes de junio, cuando sacó el texto a consulta pública, que el fin de esta medida es "ofrecer más oportunidades de permanecer en el mercado de trabajo a los hombres y las mujeres con responsabilidades en el cuidado de familiares".

En la propuesta inicial del Ministerio de Derechos Sociales y el de Igualdad, se incluía un permiso por cuidado retribuido de hasta 9 días (en el caso de que supusiera un desplazamiento a otra comunidad autónoma) y de 7 (si es en la de residencia), una propuesta que finalmente se ha rebajado a cinco días que es lo que recomienda la Unión Europea en la Directiva 2019/1158, y lo que recoge el anteproyecto de Trabajo.

Además de este permiso, en la Ley elaborada por el departamento que dirige Ione Belarra, se incluye otro de ocho semanas hasta los 8 años del menor y la equiparación en derechos de las familias monomarentales con dos hijos a los de las numerosas.

Entre las principales medidas incluidas en la ley, destaca la ampliación de la renta crianza de 100 euros al mes por cada menor de 3 años a cargo, un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente, y un permiso parental de ocho semanas, que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua, hasta que el menor cumpla 8 años.

Otra novedad que se incluirá en la ley es la consideración de que las familias monoparentales con dos hijos sean consideradas como familias numerosas de cara a obtener beneficios sociales, una de las demandas que abanderó Unidas Podemos dentro de la negociación presupuestaria.

FAMILIAS ENCABEZADAS POR UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Asimismo, tendrán consideración de familia numerosa las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, según las mismas fuentes.

El acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos contemplaba que la Ley de Familias llegara al Consejo de Ministros en trámite de urgencia, lo que implicaba que llegara en primera vuelta al órgano de gobierno antes de que finalizase el mes de octubre.

Desde Podemos alertaron a finales de octubre de que la aprobación de la Ley de Familias parecía estar en situación de "bloqueo" y apreciaron en el PSOE algún intento de "rebajar" el alcance de la normativa en los términos pactados.

Por su parte, tanto las asociaciones de madres solteras como las familias numerosas han mostrado su descontento con lo que ha trascendido de la ley.

EL 70% DE MONOPARENTALES, "DESPROTEGIDAS"

En concreto, la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) han advertido de que el 70% de las familias monoparentales pueden quedar "desprotegidas" en la Ley de Familias, ya que esta equipara a las numerosas solo a las monoparentales con dos o más hijos.

Así, aunque consideran que con la ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, "se corrige una discriminación de hace 14 años", lamentan que la nueva norma "no establezca un marco protector para todas las familias monoparentales".

"No conocemos el texto todavía pero lo que dicen las noticias no nos gusta demasiado porque solo se habla de reconocimiento de familias numerosas a las monoparentales con 2 hijos, pero esto es una corrección de una discriminación que viene desde 2008 --cuando las viudas con dos hijos pasaron a ser consideradas familias numerosas pero no las monoparentales--. Nos alegramos de que esto se corrija pero, ¿qué ocurre con el 70% de familias monoparentales que tienen una criatura a su cargo? Quedan completamente desprotegidas", ha valorado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, también lamentan que el permiso de 5 días para cuidado de convivientes, anunciado en la Ley de Familias, no se duplique para las familias monoparentales.

"Esta ley que viene en teoría a solucionar, a igualar derechos entre los distintos modelos de familia en la sociedad, sale discriminando a nuestros niños y niñas", ha criticado la presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección, Miriam Tormo, en declaraciones a Europa Press.

FAMILIAS NUMEROSAS DENUNCIAN CARGA IDEOLÓGICA

Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha criticado que la Ley de Familias tiene "una gran carga ideológica" y ha reclamado que las "familias que tienen más hijos que la media" sean "apoyadas en justa compensación por la contribución que hacen a la sociedad".

La FEFN también considera "absurda la clasificación en 16 tipos de familia" que recoge la ley, según avanzó el diario ABC. "Nos parece mal que la ley ya comience diciendo que no existe la familia, sino las familias y lo justifique en ese catálogo de situaciones que rozan lo absurdo, como incluir como tipo de familia la retornada, la intercultural, la transnacional o la biparental", ha valorado el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.