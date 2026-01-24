El Consejo de Protección Animal coordinará propuestas para zanjar conflictos de aplicación de normas de bienestar animal

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal de Protección Animal, que se constituyó en septiembre de 2025, coordinará en colaboración con las administraciones públicas y los sectores privados el análisis y la formulación de propuestas destinadas a resolver o minimizar los conflictos derivados de la aplicación de la normativa sobre bienestar animal en relación con otras disposiciones sectoriales.

Así se ha expresado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas parlamentarias del Grupo Popular sobre este órgano, al que el Ejecutivo quiere someter "todas aquellas políticas públicas, planes y líneas de trabajo que puedan tener incidencia real en el bienestar y la protección animal", así como utilizarlo para debatir sobre los recursos técnicos y económicos que se precisen para ello.

Según ha detallado, el Consejo Estatal de Protección Animal cuenta también entre sus funciones informar las propuestas normativas planteadas por el departamento ministerial competente en materia de protección, bienestar y derechos de los animales. A su vez, informará el Plan Estatal de Protección Animal elaborado por el departamento ministerial competente de manera previa a su aprobación por el Consejo de Ministros.

De acuerdo con la respuesta parlamentaria, también fomentará y propondrá criterios genéricos de trabajo para la protección y bienestar animal, entre otros los relativos a las funciones, actividades y coordinación del voluntariado vinculado a la protección animal y, especialmente, en materia de lucha contra el abandono, gestión de poblaciones felinas y la tenencia responsable de animales de compañía.

A su vez, se encargará de elaborar estadísticas e informes sobre los avances en protección, derechos y bienestar animal "en cooperación y de acuerdo con las competencias autonómicas". En la misma línea, recabará todos aquellos informes necesarios para la realización de sus funciones, así como sobre cuantas consultas en materia de protección, derechos y bienestar de los animales le formulen los departamentos ministeriales, las autonomías y las entidades locales a través de su asociación más representativa.

Al margen de ello, conocerá y evaluará con carácter previo a su publicación el informe sobre el estado y evolución de la protección y derechos de los animales. Tal y como recoge la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo ha valorado de forma "muy positiva" la sesión constitutiva del Consejo, que se celebró el pasado 25 de septiembre con la asistencia de 34 de los 38 vocales que conforman el Consejo.

Entre ellos, tomaron parte en la reunión los vocales con rango de Director/a General nombrados por los cuatro ministerios con competencias en la materia, así como 15 de los 17 representantes de las comunidades autónomas (también con rango de Director/a General), así como el Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias y 13 vocales en representación de la sociedad civil y de los distintos sectores económicos que actúan en el ámbito del bienestar y la protección animal.

Por otro lado, ha indicado que la primera actuación que se ha llevado a cabo de las previstas para el funcionamiento del Consejo ha sido conformar "un órgano equilibrado", donde tengan presencia tanto las instituciones públicas como la sociedad civil y los distintos sectores económicos involucrados en el ámbito de la cría, adiestramiento, comercio, tenencia y recogida de animales de compañía.

Además, en la normativa que regula la creación y funcionamiento del Consejo se ha previsto la creación de grupos de trabajo y ponencias de estudio para cuestiones específicas que resulten de interés para los distintos agentes representados en el Consejo.

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS SE DESTINARÁN A ESTE CONSEJO?

De esta manera ha respondido el Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, que ha inquirido en su batería de preguntas sobre qué valoración hace el Ejecutivo de la sesión constitutiva del Consejo y sobre qué papel espera que desempeñe en el diseño de políticas públicas en esta materia.

Asimismo, los 'populares' han preguntado qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para garantizar que el Consejo funcione como un espacio "efectivo" de diálogo y trabajo y qué objetivos concretos pretende impulsar a través de él.

A su vez, han pedido saber qué medidas operativas piensa poner en marcha el Ejecutivo derivadas de los trabajos del Consejo y qué recursos económicos o medios se destinarán a su implementación, así como qué calendario maneja el Gobierno para la ejecución de estas actuaciones y para el desarrollo de los trabajos del Consejo.