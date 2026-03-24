El Consejo Protección Civil aprueba nuevas directrices ante inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo Nacional de Protección Civil - MIGUEL BERROCAL

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de Protección Civil ha aprobado este martes la tramitación de nuevas directrices para responder a los riesgos de fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios forestales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, según ha informado este martes el Ministerio del Interior.

En una reunión plenaria presidida este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han aprobados por unanimidad las "Directrices Básicas de Planificación de Riesgos" que proporcionan metodologías para analizar la "peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo para todo el territorio nacional", aunará los criterios para elaborar planes autonómicos y municipales, y habilita sistemas de "alerta temprana", como el "ES-Alert", la "Red Nacional de Información" y la "Red de Alerta Nacional".

El acuerdo --en el que han participado los 23 departamentos ministeriales del Gobierno, todas las autonomías, Ceuta y Melilla, y la Federación Española de Municipios y Provincias-- proporciona nuevos protocolos para que las distintas administraciones se coordinen de manera más optimizada en situaciones de emergencia. La actualización de estas directrices supone un "avance decisivo en la mordernización del Sistema Nacional de Protección Civil".

Según explica Interior, permite "mayor anticipación" por los sistemas de alerta temprana, que las decisiones se tomen en base a la "evidencia científicas" con comités de expertos", más protección a "personas vulnerables, incorporando criterios de accesibilidad y diseño universal", y mejor coordinación interinstitucional en emergencias que afecten a varias comunidades a la vez.

El departamento dirigido por Grande-Marlaska ha afirmado que el acuerdo anunciado este martes convierte a España en un país "preparado" para afrontar "fenómenos meteorológicos extremos, incendios de gran magnitud, inundaciones severas y emergencias derivadas del transporte de mercancías peligrosas".

El siguiente paso será la aprobación del texto en el Consejo de Ministros para su ratificación "en las próximas fechas".