Consumo, premiado por usar IA para analizar webs, anuncios, productos, precios y promociones para proteger al consumidor

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco Mundial e ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) han reconocido la iniciativa 'AI-assisted Digital Market Monitoring for Smarter Consumer Enforcement', desarrollada por la Dirección General de Consumo, que aplica herramientas asistidas por inteligencia artificial (IA) para analizar de forma masiva páginas web, anuncios, productos, precios y promociones presentes en el entorno digital en la protección de los consumidores.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha señalado que la entrega del premio ha tenido lugar en el marco de la Conferencia ICPEN 2026, organizada esta semana en Tiflis por la Georgian Competition and Consumer Agency (GCCA).

El Ministerio ha apuntado que estas herramientas "permiten extraer información estructurada, identificar posibles incumplimientos normativos y facilitar el trabajo de los equipos de inspección, que mantienen en todo momento la revisión y valoración jurídica de los resultados obtenidos".

Entre las actuaciones realizadas, ha destacado el análisis de más de medio millón de anuncios relacionados con el mercado de la vivienda, "lo que contribuyó a la actuación que ha permitido la retirada de cerca de 65.000 anuncios considerados irregulares o contrarios a la normativa vigente".

Asimismo, el Ministerio ha señalado que estas herramientas han servido para apoyar investigaciones en grandes plataformas digitales, que han desembocado en procedimientos sancionadores de varios millones de euros.

La metodología también se ha aplicado al seguimiento de precios y promociones en el comercio online, al análisis del mercado de carburantes y a otras actuaciones de supervisión digital, "permitiendo una vigilancia más proactiva y eficaz de los mercados", ha destacado.

EXPERIENCIA COMPARTIDA

Consumo ha indicado que el jurado ha valorado el carácter replicable de la iniciativa. La experiencia ha sido compartida con otras administraciones españolas, incluidas comunidades autónomas, entidades locales y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La metodología fue presentada en junio de 2026 en una actividad formativa organizada por ICPEN.

La International Consumer Protection and Enforcement Network es la principal red internacional de autoridades de protección de consumidores y está integrada por organismos de más de 70 países. Su objetivo es reforzar la cooperación internacional, el intercambio de información y la coordinación de actuaciones frente a los desafíos de un mercado cada vez más digital y globalizado.

En esta edición, responsables y expertos de todo el mundo abordan cuestiones clave como la inteligencia artificial, las prácticas comerciales digitales, la protección de la infancia y la cooperación internacional en materia de consumo.

España ha estado representada por el director general de Consumo, Daniel Arribas González, quien ha compartido la experiencia española en la protección de los consumidores frente a los riesgos asociados a la inteligencia artificial y las plataformas digitales, subrayando la necesidad de avanzar en la aplicación y desarrollo de normas orientadas a combatir los entornos digitales manipulativos y los algoritmos intrusivos.