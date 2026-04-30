Consumo sanciona con 10.000 euros a la productora de 'Zona Gemelos' por publicitar un operador de juego

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha sancionado con 10.000 euros por infracción grave a Make Money Now gestora de la web 'Zona Gemelos', una plataforma conocida en internet por la emisión de reality shows en directo como 'La casa de los gemelos' o 'La cárcel de los gemelos'. Los hechos imputados a esta empresa consisten en la promoción de operadores de juego sin licencia en España, una práctica que está tipificada como infracción grave según la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, como señala el Ministerio de Consumo.

La actividad de la empresa se identificó como marketing de afiliados de juego online, incluyendo enlaces a operadores no autorizados y comunicaciones comerciales en redes sociales como Instagram, Kick, X y Discord, enfatizan desde el Ministerio.

Consumo ha incidido en la importancia de reforzar la vigilancia sobre aquelos contenidos o plataformas de elevada audiencia joven, al tratarse de un público especialmente sensible frente a los riesgos asociados al juego online, elevándose estos riesgos cuando se dan en operadores ilegales que no implementan medidas para garantizar un entorno digital más seguro.

El expediente recoge que, tras una solicitud inicial de información por parte de la Administración, la empresa procedió a su retirada de la página web y posteriormente, acogiéndose a las dos reducciones posibles, abonó un importe total de 6.000 euros, desistiendo al ejercicio de cualquier acción en vía administrativa.

La reducción de la sanción se justifica por la retirada de la publicidad ilícita, el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario anterior a la resolución, conforme al artículo 85 de la LPACAP. Esta sanción se incluye en las sanciones por infracciones graves o muy graves firmes en vía administrativa que el Ministerio de Consumo ha impuesto a nueve empresas en el marco del sector de las apuestas y juegos de azar online en España durante el primer trimestre de 2026.

La cifra total de estas multas supera los 10 millones de euros (10.290.500euro). En concreto, de las nueve resoluciones dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dos han sido por infracciones muy graves, acumulando un importe que asciende a 10.000.000euro, y siete por infracciones graves, por importe de 290.500 euros.

Las dos empresas sancionadas por infracciones muy graves se corresponden con operadores extranjeros de juego online que operan sin licencia de España: Perfect Storm B.V y Rossobash SRL, con una sanción de 5.000.000 euro cada una.

Además de la cuantía económica, la sanción supone la inhabilitación de estos operadores durante un periodo de dos años, especifica Consumo. El resto de infracciones graves se dirigen a operadores que sí operan con licencia, pero que incurren en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de Regulación del Juego.

Los seis operadores sancionados por infracciones muy graves son WHG Ceuta S.A, Tombola International Malta PLC, Emotiva CLM SL, Beatya Online SA, DZBT Deportes SA y TSG Interactive Spain SA. El importe de las multas varía en función de la infracción cometida.

La última modificación de la Ley de Regulación del Juego estableció que las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se publicarán en la página web de la DGOJ.