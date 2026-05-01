El consumo de televisión bajó en abril a 4 horas y 36 minutos por espectador al día, siete minutos menos que hace un año

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional en el mes de abril fue de 276 minutos (4 horas y 36 minutos) por espectador al día, lo que supone una caída de siete minutos respecto al mismo mes del año anterior, un descenso del 2,5%, según el informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue.

El informe revela que los espectadores únicos acumulados en el mes de abril en televisión tradicional alcanzaron la cifra de 43.365.000, el 91,2% de la población de España.

Además, 26.909.000 personas vieron cada día la televisión tradicional al menos un minuto, el 56,6% de la población.

Por el contrario, hay 4.198.000 'telefóbicos', es decir, personas que no vieron en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 8,8% de la población.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumieron televisión fueron las mujeres (166 minutos al día), frente a los hombres (146 minutos), y los mayores de 74 años (340 minutos), seguidos de los de 65 a 74 años (311 minutos) y los de 45 a 64 años (185 minutos).

En cuanto a las comunidades autónomas, Castilla y León lideró el ranking con 191 minutos, seguida de Asturias (190 minutos), Andalucía (176 minutos) y Galicia (174 minutos). En el otro extremo figuraron Madrid (127 minutos), Navarra (132 minutos), Cataluña (136 minutos) y Baleares (136 minutos).

Respecto al tiempo de consumo híbrido -'streaming', vídeo grabado y otros usos del televisor ajenos a la emisión tradicional-, este fue de 53 minutos por persona al día, un minuto más que en abril de 2025, lo que supone un incremento del 2 por ciento.

Esta modalidad representa el 25 por ciento del total del uso del televisor en España y se compone de internet/streaming (48 minutos), reproducción de contenido grabado (tres minutos) y otros usos como videojuegos y radio (dos minutos).

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usó diariamente el televisor para una actividad diferente a ver la televisión tradicional, fue de 3.322.000 espectadores.

De esta forma, el tiempo total de uso del televisor -tradicional más híbrido- fue de 210 minutos por persona al día, cuatro minutos menos que en abril del año pasado, un descenso del 1,9 por ciento, y de 329 minutos por espectador al día, seis minutos menos que el año anterior.