El consumo de televisión por espectador al día en mayo fue de 4 horas y 34 minutos, cuatro minutos menos que hace un año

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día durante el mes de mayo fue de 4 horas y 34 minutos (274 minutos), es decir, una caída de 4 menos y un 1,4% menos que la cifra registrada el año anterior.

Según el informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue, los espectadores únicos acumulados en el mes de mayo 2026 llegaron a la cifra de 43.954.000, que representa el 92,4% de la población de España, que sí contacta con la televisión tradicional.

En este sentido, el estudio recogido por Europa Press muestra que un total de 27.271.000 de españoles vieron cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 57,3% de la población.

Por otro lado, en el mes de mayo se registraron 3.609.000 'telefóbicos', es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, lo que representa el 7,6% de la población de España.

Los grupos sociodemográficos que más tiempo dedican al día a ver televisión son: por sexos, las mujeres (168 minutos) y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años (312 minutos) y los mayores de 74 años (345 minutos).

Respecto al tiempo del consumo híbrido (otros consumos audiovisuales) se situó en mayo en 54 minutos por persona al día, lo que supone un 6% con respecto a mayo de 2025. Esta modalidad de consumo representa el 25% del total uso del televisor en España y se compone de 'Internet / Streaming' (48 minutos), 'Play / Vídeo grabado' (3 minutos) y 'Otros / videojuegos y radio' (2 minutos).

Asimismo, la audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.467.000 espectadores.

Finalmente, el tiempo total de uso del televisor (tradicional e híbrido) fue de 213 minutos por persona al día (1 minutos menos y 0,5% menos con respecto a mayo de 2025) y de 327 minutos por espectador al día (1 minutos menos y 0,3% frente al pasado año).