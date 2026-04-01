El consumo de televisión en marzo fue de 4 horas y 44 minutos, once menos que hace un año

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional en el mes de marzo ha sido de 284 minutos (4 horas y 44 minutos) por espectador al día, once minutos menos que el mismo mes del año anterior (-3,7%).

Así se desprende del informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar, en el que también se revela que los espectadores únicos acumulados en el mes de marzo en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 43,8 millones (el 92,1% de la población de España).

Además señala que al menos 27.622.000 de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,1% de la población. Al contrario, se registran 3.741.000 'telefóbicos', es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 7,9% de la población de España.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son las mujeres (176 minutos) frente a los hombres (154 minutos) y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años (325') y los mayores de 74 años (355').

Respectoal tiempo de consumo híbrido, este ha sido de 57 minutos por persona al día (+2 con respecto a marzo 2025). Esta modalidad de consumo representa el 26% del total uso del televisor en España y se compone de Internet/Streaming (51 minutos), play/vídeo grabado (4 minutos) y otros/videojuegos y radio (2 minutos). La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.480.000 espectadores.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 222 minutos por persona al día (-11 minutos, -4,7%, con respecto a marzo 2025) y de 339 minutos por espectador al día (10 minutos menos que el año pasado).