El consumo de televisión sube un 17% durante la jornada de huelga general, hasta los 192 minutos por persona

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional se situó este miércoles, 11 de noviembre, jornada de huelga general, en 192 minutos por persona, lo que supone un incremento de 28 minutos y del 17% respecto al miércoles anterior.

Según el informe de Barlovento Comunicación elaborado con datos de Fifty5Blue, la televisión tradicional, que comprende el visionado lineal y en diferido, reunió a 29.699.078 espectadores únicos durante la jornada, un 6% más que una semana antes.

El tiempo medio de consumo entre quienes vieron la televisión alcanzó los 307 minutos por espectador, 28 minutos más que el miércoles precedente.

El aumento del consumo se extendió a ambos sexos y a todos los grupos de edad, niveles socioeconómicos y tamaños de municipio analizados. Por territorios, la subida fue prácticamente generalizada, con la excepción de Baleares, donde el tiempo de visionado descendió tres minutos, un 2%, hasta los 154 minutos por persona.

Por edades, los niños de entre 4 y 12 años protagonizaron el mayor crecimiento relativo, con un aumento del 47%, equivalente a 22 minutos adicionales, hasta los 69 minutos por persona. Entre los jóvenes de 13 a 24 años, el consumo creció un 39%, hasta los 61 minutos, mientras que en el grupo de 25 a 44 años avanzó un 32%, hasta los 103 minutos.

Las personas mayores de 64 años mantuvieron el mayor tiempo de visionado, con 377 minutos por persona, 31 más que el miércoles anterior y un incremento del 9%. Por su parte, el grupo de 45 a 64 años registró la mayor subida en términos absolutos entre las franjas de edad, con 34 minutos adicionales, hasta los 227 minutos, un 18% más.

Por sexos, las mujeres dedicaron a la televisión tradicional una media de 206 minutos, 31 más que una semana antes, lo que representa un crecimiento del 18%. Entre los hombres, el consumo alcanzó los 178 minutos, tras aumentar en 25 minutos, un 16%.

Andalucía encabeza el consumo y el aumento por territorios Andalucía registró el mayor consumo televisivo, con 231 minutos por persona, y también el mayor incremento respecto al miércoles anterior: 46 minutos más, un 25%. A continuación se situaron Asturias, con 221 minutos, y Galicia, con 218 minutos.

Entre los aumentos relativos destacaron también Madrid, con un crecimiento del 24%, hasta los 178 minutos, y País Vasco y Canarias, ambos con un avance del 23%, hasta los 202 y 178 minutos, respectivamente.

Al incorporar otros usos del televisor, como internet, grabaciones, radio o videojuegos, el tiempo total de utilización del dispositivo ascendió a 256 minutos por persona, 41 más que el miércoles anterior.

Estos usos distintos de la televisión tradicional sumaron 64 minutos por persona, con un incremento de 14 minutos, y representaron el 33% del tiempo total de utilización del televisor.

Finalmente, el momento de mayor audiencia de televisión tradicional se registró en el cuarto de hora de las 21.30 horas, con 14.841.000 espectadores.