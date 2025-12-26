El consumo de televisión vuelve a caer 10 minutos al día en 2025 y se sitúa en 161 minutos de media por persona

Archivo - Mando a distancia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión tradicional de los españoles en 2025 fue de 161 minutos por persona al día de media, es decir, 2 horas y 41 minutos, lo que supone un 5,8% menos que en el año 2024, ejercicio en el que se registraron 10 minutos más. La edad media del espectador de televisión en España es de 58 años, por lo que se mantiene la edad media del espectador.

En el año 2024 el consumo de televisión tradicional de los españoles descendió también en 10 minutos, ya que fue de 171 minutos por persona al día de media, es decir 2 horas y 51 minutos.

Así lo refleja el informe anual de Barlovento Comunicación 'Análisis Audiencia TV 2025', recogido por Europa Press, publicado este lunes con datos a 15 de diciembre, que revela que los minutos diarios por espectador de televisión tradicional fueron de 4 horas y 43 minutos, lo que supone 7 minutos menos que en 2024, un 2,4% menos.

El tiempo de consumo de Televisión Híbrida es de 53 minutos por persona al día, 3 minutos más que en 2024 (un 6% más). Además, el tiempo por espectador al día es de 184 minutos, 5 minutos más que en el año anterior (un 2,8% más).

El informe concluye que el tiempo total de consumo del Televisor (tradicional más híbrida) en 2025 es de 215 minutos por persona al día, 6 minutos menos que en 2024 (un 2,7% menos). Además, el tiempo por espectador al día es de 336 minutos, 3 minutos menos ( un 0,9%).

El número de personas de 4 y más años de edad que han visto la televisión tradicional, al menos un minuto, a lo largo del año 2025 asciende a 46,8 millones de personas, lo que supone un aumento de 425.000 personas respecto a 2024 (0,9% más), que implica una cobertura total del 99,5% de la población de España.

Respecto al promedio diario, el análisis señala que 26,7 millones de personas han visto la televisión tradicional al menos un minuto, 761.000 personas menos que en 2024 (un 2,8% menos). Por ello, el 56,7% de la población de España ha contactado diariamente con la televisión en 2025.

Además, este año 44,5 millones de personas han hecho uso del televisor para 'otros usos' (televisión híbrida) a lo largo del año, con un promedio diario de 13,6 millones de personas, 600.000 personas más que hace un año (un 4,6% más).

En cuanto al consumo de televisión en diferido, se han registrado 39,2 millones de espectadores únicos en 2025 y 4 millones de espectadores diarios.

En 2025, la mayor parte se registra en el mismo día de la emisión, tras la finalización del pase original, con el 53% del total; y en los días posteriores a su emisión original con un peso estadístico como sigue: 16% el primer día tras la emisión original. El segundo día, el 7%; el tercero con el 5%, cuarto, sexto y séptimo, con el 5% cada día respectivamente; y el quinto con 4%.

Los ciudadanos que no ven ni un solo minuto de televisión en el año 2025 son un total de 205.000 'telefóbicos', que representan al 0,4% del total del universo de consumo y es idéntico porcentaje al ejercicio anterior.

En 2024 los 'telefóbicos' eran 207.000, mientras que 2023 un total de 191.000 ciudadanos totalmente renuentes al medio televisivo, y en 2022 el total registraba 126.000 personas.

LAS MUJERES CONSUMEN MUCHOS MÁS MINUTOS DE TELEVISIÓN

Por sexo, la mujeres consumen mucha más televisión que los hombres: 297 minutos (cinco horas en redondeo, 7 minutos menos que el año anterior que representa un 2% menos). Por su parte, el grupo hombres tiene una atención diaria a la televisión de 268 minutos (4 horas y 28 minutos), que significa una merma también de 7 minutos.

El estudio revefla que el axioma permanente de "a mayor edad, mayor consumo" es cada día más cierto. Los de 45 años y más, con los mayores de 65 años como verdaderos consumidores de la televisión lineal ('heavy users'), representan la mayor tarta del consumo y atención a la pantalla.

Los televidentes maduros registran cerca de cinco horas de consumo y atención diarios: 289 minutos, 9 minutos menos que el año anterior y que sumados a la merma de 2023 hace un total de 19 minutos menos en los últimos dos años.

Los mayores de 65 años en adelante se acercan a las siete horas de promedio viendo la televisión (403 minutos) que son 9 minutos inferior al dato del año pasado y que junto a la merma del 2024 sobre 2023 de 2 minutos hace un total de 11 minutos menos que lo registrado hace dos años.

En el caso de los niños de 4 a 12 años consumen en el 2025 una media de dos horas y veinte minutos por espectador por espectador (140', que representa 13 minutos menos en este segmento de edad que junto a la merma de 2024 ( 8 minutos menos que en el año anterior) haría un total de 21 minutos menos de consumo infantil en los dos últimos años.

Los jóvenes de 13 a 24 años dedican una media de 159 minutos por espectador (dos horas y 39 minutos), que son 8 minutos menos que en 2024 y que sumados a la merma de los 10 minutos menos de 2024 sobre 2023 hacen un total de 18 minutos menos en dos años).

Los adultos jóvenes, de 24 a 44 años, ponderan una media de 185 minutos por espectador (10 minutos inferior a 2024, mientras que en 2023 restaban 15 minutos menos, hace un total de merma de 25 minutos).