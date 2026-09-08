El consumo de TV en diferido alcanza los 5 minutos por persona al día en agosto, el 4% del total, según un estudio

Archivo - Una persona sostiene un mando de la TV - CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 5 minutos por persona al día en agosto de 2026, lo que representa el 4% del total consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido' elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

La investigación, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo (lineal) y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), indica que el consumo en diferido de las 'temáticas de pago' supuso el 11% del total del consumo de pago.

Asimismo, los espectadores únicos del consumo en diferido en el mes de marzo se situaron en 20,3 millones, con un promedio diario de 3,3 millones.

Según el informe publicado este miércoles y recogido por Europa Press, un total de 985.000 espectadores (30%) dedicaron menos de 30 minutos al consumo de televisión en diferido; 749.000 (23%) de 30 a 60 minutos; 876.000 (27%) de uno una a dos horas; 362.000 (11%) de dos a tres horas y 311.000 (11%), más de tres.

El perfil del espectador en el mes de agosto fue el de mujeres en un 54% frente a un 46% de hombres. Por edades, el 44% tiene entre 45 y 64 años; el 21% entre 65 y 74 años, y el 14% de 25 a 44 años.

La emisión más vista fue 'La Promesa' de La 1 del 28 de agosto, con 277.000 espectadores de audiencia media (el 27% del total audiencia lograda por la emisión de ficción es por su audiencia en diferido).

Finalmente, las cadenas que tienen un mayor consumo en diferido son La 1, Antena 3, La2, La Sexta, Telecinco y Cuatro, entre las diez primeras.