El consumo de TV en diferido alcanza los 8 minutos por persona al día en marzo, el 5% del total, según un estudio

Archivo - Una smart TV en una de las habitaciones del hotel Pestana CR7, en el día de su apertura, en Gran Vía, 29, a 7 de junio de 2021, en Madrid (España). El hotel es el primer establecimiento de la asociación entre el jugador de fútbol Cristiano Ronal - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 8 minutos por persona al día en marzo de 2026, lo que representa el 5% del total consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido' elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

La investigación, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo (lineal) y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), indica que el consumo en diferido de las 'temáticas de pago' supuso el 10% del total del consumo de pago.

Asimismo, los espectadores únicos del consumo en diferido en el mes de marzo se situaron en 22,5 millones, con un promedio diario de 4,4 millones.

Según el informe publicado este miércoles y recogido por Europa Press, un total de 1.142.000 espectadores (26%) dedicaron menos de 30 minutos al consumo de televisión en diferido; 1.018.000 (23%) de 30 a 60 minutos; 1.272.000 (29%) de uno una a dos horas; 499.000 (11%) de dos a tres horas y 473.000 (11%), más de tres.

El perfil del espectador en el mes de diciembre fue el de mujeres en un 55% frente a un 45% de hombres. Por edades, el 44% tiene entre 45 y 64 años; el 21% entre 65 y 74 años, y el 15% de 25 a 44 años.

La emisión más vista fue el documental 'Flores para Antonio' (Movistar Plus+) del 26 de marzo, con 414.000 espectadores de audiencia media (el 96% del total audiencia lograda por la emisión de ficción es por su audiencia en diferido).

Finalmente, las cadenas que tienen un mayor consumo en diferido son La 1, Antena 3, Telecinco, Cuatro, laSexta, La 2, Estrenos por M+, Movistar Plus+, TV3 y NOVA, entre las diez primeras.