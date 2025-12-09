El consumo de TV en diferido alcanza los 8 minutos por persona al día en noviembre, el 5% del total, según un estudio

Archivo - Mando de TV. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 8 minutos por persona al día en noviembre de 2025, lo que representa el 5% del total consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido' elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

El estudio, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo (lineal) y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), pone de relieve que el consumo en diferido en las 'Temáticas de Pago' supuso el 10% del total del consumo de pago.

Los resultados de la investigación publicada este martes y recogida por Europa Press, señalan que los espectadores únicos del consumo en diferido en noviembre es de 22 millones, con un promedio diario de 4,4 millones.

De ellos, 1.128.000 (25%) dedicaron menos de 30 minutos al consumo de televisión en diferido; 1.046.000 (24%) de 30 a 60 minutos; 1.243.000 (38%) de uno una a dos horas; 531.000 (12%) de dos a tres horas y 487.000 (11%), más de tres horas.

En cuanto al perfil de espectador, el 54% son mujeres y el 47% hombre. Por edades, el 44% tiene entre 45 y 64 años; el 19% entre 65 y 74 años, y el 18% de 25 a 44 años.

Respecto a la emisión más vista de noviembre fue 'Anatomía de un instante/un falangista de provincias', el 20 de noviembre con 565.000 espectadores. Finalmente, las cadenas que tienen un mayor consumo en diferido han sido La1, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Movistar Plus, La 2, TV3, Star Channel y Atreseries.