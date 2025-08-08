El consumo de TV en diferido alcanzó los 6 minutos por persona al día en julio, el 4% del total, según un estudio

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido se ha situado en 6 minutos por persona al día, lo que representa el 4% del total consumo televisivo, según un nuevo estudio de Barlovento Comunicación.

La investigación, publicada este viernes y recogida por Europa Press, destaca que el consumo en diferido el caso de las 'Temáticas de Pago' en julio ha supuesto el 12% del total del consumo de pago.

Respecto a la emisión más vista, ha sido el encierro de los Sanfermines 2025 emitido en La 1 el 8 de julio, con 341.000 espectadores de audiencia media.

Los espectadores únicos del consumo en diferido en el mes de julio han sumado 19,2 millones, con un promedio diario de 3,4 millones.

Finalmente, las cadenas que han tenido un mayor consumo en diferido han sido Antena 3, La 1, Telecinco, Cuatro, laSexta, La 2, Atreseries, Movistar Plus+, TV3 y FDF, entre las diez primeras.