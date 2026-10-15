Contreras sobre el modelo de 'La Séptima': "Seguramente es la alternativa perfecta para luchar contra las plataformas"

Presentación del modelo televisivo de 'La Séptima' en el Ateneo de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de 'La Séptima', José Miguel Contreras, ha asegurado que el modelo de la cadena "no es una idea muy original" porque ya "se está haciendo en todo el mundo", pero que no existe en España, y que "seguramente es la alternativa perfecta para luchar contra las plataformas de streaming, los Netflix de turno".

Así lo ha expresado este jueves José Miguel Contreras en una conferencia para presentar el modelo televisivo de 'La Séptima', que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. El acto ha contado también con la presencia del director de la cadena, Javier Ruiz, y presentadores como Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Luján Argüelles.

En su presentación, el consejero delegado ha apuntado que las plataformas de streaming compran mundiales de fútbol, las mejores series y películas, y que "lo único que no pueden hacer es acercarse a las realidades de cada país, abriendo la ventana y enseñando en directo qué es lo que ocurre".

Contreras ha asegurado que no van a hacer "una TDT", sino que 'La Séptima' nace "con la idea de ser una marca, una plataforma de creación de contenidos abierta a todo tipo de pantallas".

"El consumo de vídeo está más extendido que nunca y eso es lo que vamos a intentar hacer", ha explicado, para después añadir que el objetivo es "la creación de un medio de comunicación nuevo que, por tanto, va a intentar introducirse en el panorama español".

El consejero delegado ha manifestado que llevan "varios años" intentando sacar este proyecto adelante y "parece" que pueden llegar a salir en 21 días. Además, ha añadido que en todo este proceso ha habido "una resistencia extraordinaria a que este proyecto exista" y que han tenido "todo tipo de presiones", entre ellas, económicas, "bloqueos" administrativos y demandas judiciales.

"Y no pedimos nada más que se acepte que un grupo de inversores privados con dinero 100% privado y una serie de profesionales que adoramos nuestro trabajo, tengamos la posibilidad de jugárnosla en el mercado. No para competir y para quitarle a nadie nada, simplemente para existir, para demostrar que puede haber otras voces", ha declarado Contreras, que ha matizado que Andrés Varela es el principal inversor.

También ha reconocido que están recibiendo apoyo y que "está siendo muy grato todo el proceso de construcción". "La búsqueda de los profesionales ha sido muy sencilla, todos han querido participar, todas ellas han querido estar desde el primer momento ilusionadas", ha remarcado Contreras, que ha detallado que ya han contratado a cerca de 400 personas.

El director de la cadena, Javier Ruiz, ha añadido que no van a "defraudar" a quienes les están esperando. "El directo es la nueva televisión y eso es lo que vamos a hacer nosotros", ha subrayado, para después añadir que van a apostar por la información en un momento "especialmente importante".

"DIRECTO, DIRECTOS Y RESPETUOSOS"

"No vamos a ser bulos, no vamos a ser rumores, no vamos a ser mentiras, no vamos a ser infundidos", ha declarado Javier Ruiz, quien ha añadido que pretenden tener una "conversación civilizada" y "escuchar a todo el mundo". "Directo, directos y respetuosos. Con esto creemos tener una fórmula de éxito económico y de éxito periodístico y de éxito democrático", ha apostillado.

Javier Ruiz ha explicado que el próximo 5 de noviembre estarán listos para salir "en un momento capital" y que son "más necesarios que nunca". "Estamos corriendo contra el reloj", ha confesado el periodista, que cree que la campaña electoral les van a venir "bien" y a la vez les va a "matar".

Aunque no han querido avanzar las franjas horarias concretas, sí han adelantado que la presentadora Luján Argüelles estará en el fin de semana, al igual que Alba Carrillo y Marta Márquez. Por su parte, Sarah Santaolalla ocupará la franja de la tarde del canal y Javier Ruiz, el 'prime time'.

Los presentadores de la nueva cadena han asegurado que ofrecerán un espacio de conversación donde caben "todas las voces" y donde la audiencia podrá "entender el mundo sin ruido y sin polarización", con pluralidad e información, y que no van a permitir los discursos de odio y los confrontarán.

Con este acto, 'La Séptima' continúa su gira de presentación previa a su lanzamiento. El canal, producido por José Miguel Contreras y dirigido por el periodista Javier Ruiz, visitará Zaragoza, Valencia, Sevilla y Barcelona próximamente. 'La Séptima' llegará a la televisión digital terrestre (TDT) el próximo 5 de noviembre.

El elenco de presentadores tiene en sus filas rostros como los de Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Marta Márquez, Rocío Delgado, Alba Carrillo, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Noor Ben Yessef y Verónica Sanz.