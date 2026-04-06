La convocatoria de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño estará abierta desde este martes hasta el 21 de mayo

Convocatoria de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2026 - MICIU

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo para presentar las candidaturas de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño podrán presentarse desde este martes 7 de abril hasta el 21 de mayo a las 15.00 horas.

Estos galardones, dotados con un total de 160.000 euros, constituyen el principal reconocimiento en España para quienes destacan en los ámbitos de la innovación y el diseño, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que ha destacado el compromiso del Gobierno con las personas que investigan, innovan, diseñan y transforman España con su talento.

Con estos premios se pone en valor a las personas y organizaciones que han integrado la innovación como un eje fundamental en su actividad profesional y en la evolución de sus proyectos empresariales.

Del mismo modo, se reconoce a los profesionales y empresas que han contribuido a reforzar el prestigio del diseño español y a aquellas entidades que han incorporado el diseño a su estrategia empresarial como herramienta clave para impulsar la innovación y mejorar su competitividad.

El carácter de estas distinciones es honorífico, salvo la modalidad de 'Pequeña y Mediana Empresa Innovadora', dotada con 50.000 euros; la de 'Joven Talento Innovador', con 30.000 euros; la de 'Trayectoria en Diseño', con 50.000 euros; y la de 'Jóvenes Profesionales del Diseño', con 30.000 euros.