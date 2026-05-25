COPE avanza una próxima temporada 26-27 con Carlos Herrera y el resto de sus comunicadores al frente de sus programas

Archivo - Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera - ÁBSIDE MEDIA - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

COPE trabaja ya en la próxima temporada 2026-27, con Carlos Herrera y el resto de sus comunicadores al frente de sus programas, según ha informado este lunes Ábside Media.

De este modo, los oyentes de la cadena podrán seguir escuchando a Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 6.00 a 13.00 horas en 'Herrera en COPE'; y a Pilar García de la Granja, quien asumirá su segunda temporada al frente de 'Mediodía COPE', de 13.00 a 15.00 horas.

Por su parte, Pilar García-Muñiz volverá la próxima temporada con 'La Tarde', de 15.00 a 19.00 horas; y Ángel Expósito, con 'La Linterna de COPE', de 19.00 a 23.30 horas.

Los sábados y los domingos, Cristina López Schlichting estará al frente de 'Fin de semana', de 10.00 a 14.00 horas; y Fernando de Haro continuará dirigiendo 'La Mañana del fin de semana', de 6.00 a 8.30 horas. Además, César Lumbreras ofrecerá, de nuevo, cada sábado a las 8.30 horas la información agrícola y ganadera en 'Agropopular'.

En cuanto al equipo de deportes, tras la cobertura del Mundial de Fútbol en junio, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño seguirán al frente de 'Tiempo de Juego' la próxima temporada, mientras que Juanma Castaño hará lo propio en 'El Partidazo de COPE', de lunes a viernes, de 23.30 a 1.30 horas.

"UNA PROPUESTA DE VALOR RELEVANTE"

Según ha destacado Ábside Media, en COPE han construido "una propuesta de valor relevante alrededor de contenidos rigurosos y de calidad, tanto en antena como en digital, sin renunciar a una mirada crítica, plural, respetuosa e independiente capaz de construir una relación directa y honesta con la audiencia".

También ha hecho hincapié en que ha desarrollado "una oferta de entretenimiento sólida, con voces reconocibles en cada franja horaria y una programación que funciona como un ecosistema".

"Dentro del proceso de transformación de la compañía, contamos con los mejores profesionales de la radio para seguir creciendo desde nuestro liderazgo y seguir buscando nuevas audiencias aprovechando el potencial crecimiento de una marca como COPE", ha concluido.