Correos presenta un sello dedicado al naturalista y entomólogo Ignacio Bolívar Urrutia en su 175 aniversario

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado un sello, dentro de su serie 'Personajes de la historia', dedicado a Ignacio Bolívar Urrutia, naturalista y entomólogo de fama internacional e impulsor de la investigación científica y de la renovación pedagógica en España. Esta emisión comparte pliego con otros dos sellos de la misma serie dedicados al científico canario Blas Cabrera y al ingeniero aeronáutico y aviador alavés, Heraclio Alfaro Fournier, como ha informado la entidad.

Al acto de presentación, celebrado en el marco de un ciclo de conferencias organizadas con ocasión del 175 aniversario del nacimiento de Ignacio Bolívar, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, han asistido el director de este museo, Rafael Zardoya San Sebastián, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera. Al finalizar el acto se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor.

Ignacio Bolívar Urrutia nació en Madrid en 1850 y murió en Ciudad de México en 1944. Desde niño sintió inclinación por la naturaleza y aunque se doctoró en Ciencias Naturales, tuvo que matricularse también en Derecho, como hicieron otros muchos naturalistas de la época.

Catedrático de Artrópodos en la Universidad Central de Madrid (1877), presidente de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1934-1939), y de la Real Sociedad Española de Historia Natural, fue director del Museo Nacional de Ciencias Naturales durante casi cuatro décadas (1901-1939).

Bolívar publicó más de 300 títulos y descubrió más de 1000 especies, sobre todo de ortópteros (saltamontes, grillos, langostas y alacranes). En 1928 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le concedió la medalla Echegaray, el más alto galardón científico, otorgado sólo 19 veces desde su fundación, en 1907, hasta 2025. En 1931, ocupó la silla F de la Real Academia de la Lengua, y en 1935 presidió el VI Congreso Internacional de Entomología.

Bolívar, miembro de la "generación de sabios de la Restauración", al acabar la Guerra Civil, se exilió a México y con 89 años fundó 'Ciencia: revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas', referente del exilio científico republicano que permitió a los expatriados continuar con sus investigaciones. Bolívar murió a los 94 años en su exilio mexicano.