Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3, y Cristina Pardo e Iñaki López, en laSexta

Publicado 11/12/2019 17:51:25 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repetirán un año más como conductores de las Campanadas de Antena 3 que despedirán el 2019 y darán arranque al 2020, mientras que Cristina Pardo e Iñaki López harán lo propio en laSexta.

Así lo ha dado a conocer este miércoles Atresmedia, que repite así un año más con una doble apuesta en la noche de Fin de Año, en Antena 3 y en laSexta.

En concreto, Chicote y Pedroche repiten por cuarto año consecutivo como presentadores de las Campanadas en Antena 3. El cocinero y la presentadora han despedido el año en la cadena de Atresmedia en 2016, 2017 y 2018.

"Estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo", ha asegurado Pedroche.

La presentadora ha afirmado que se siente "muy arropada por el público" y que se queda "con el cariño" que recibe. "Trabajamos muchos meses en el vestido para que sea el mejor. Nada puede salir mal. Tengo el mejor equipo del mundo que me hacen brillar siempre. Ojalá estar dando las Campanadas y despidiendo la última noche del año toda mi vida. Hemos cambiado la tendencia y ahora la tradición y donde está la suerte es en Antena 3", ha subrayado.

En este sentido, Alberto Chicote ha declarado que "dar las Campanadas en Antena 3 es una oportunidad para formar parte de un evento tan arraigado" en la televisión "como la entrada en el nuevo año". "Poder acompañar a los espectadores en la entrada del nuevo año es una de las cosas que más me gusta hacer. Es un momento de ilusión y esperanza para todos", ha señalado el conductor de 'Pesadilla en la cocina'.

También Cristina Pardo e Iñaki López se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta un año más. Así, la pareja se tomará las uvas con los espectadores por tercer año consecutivo, y se convierte en los presentadores que más veces han repetido esta labor en la cadena.

Para Cristina Pardo, que cada domingo el espacio 'Liarla Pardo', presentar las Campanadas "significa acompañar a la gente en una noche muy especial y la única oportunidad al año de trabajar con Iñaki". "Además, es el sueño cumplido de que mi padre aguante despierto hasta las uvas", ha destacado.

Respecto a sus años anteriores, la periodista asegura: "Me ha supuesto el gran reto de salir por primera vez en la televisión sin hablar de política y, pese a ello, comprobar que también podía pasármelo bien".

"Creo hablar por los dos cuando aseguro que Cristina Pardo y un servidor nos tomamos las Campanadas con mucho relajo y humor. Tratamos de hacer una bienvenida al Año Nuevo un poco alejada del solemne brindis y la enésima explicación del sistema de cuartos y carillón. Y con un directo preparado por si hay acuerdo PSOE-ERC sobre la bocina", ha indicado Iñaki López, presentador cada sábado de 'laSexta Noche'.