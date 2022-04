Cs reclama al Gobierno incluir a las autoescuelas entre los sectores que recibirán ayudas por el alza del carburante

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) quiere que el Gobierno modifique el artículo 25.4 del Real Decreto-ley 6/2022 para incluir al sector de las autoescuelas entre aquellos elegibles para la línea de ayudas directas por la subida de los precios de los carburantes, como el transporte de mercancías por carreteras.

Así lo plantea Ciudadanos en una pregunta parlamentaria para la que solicita respuesta por escrito por parte del Ejecutivo, ante el alza de los precios de los combustibles. La formación 'naranja' pregunta al Gobierno si tiene prevista alguna medida específica para ayudar al sector de las autoescuelas a paliar el incremento de los precios de los carburantes y si va a modificar el citado decreto para que puedan también beneficiarse de las ayudas.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, Ciudadanos explica que "los combustibles fósiles llevan experimentando un incremento constante desde hace meses, un incremento que solo se ha visto agravado tras la invasión rusa de Ucrania y el impacto que ésta está teniendo en la economía global".

Como ejemplo, el partido liderado por Inés Arrimadas indica que el precio medio en España de la gasolina Eurosuper 95, excluyendo impuestos, ha pasa de 0,615 euros el litro (€/L) en marzo de 2021 a 1,029 €/L en marzo del presente año. "Una subida del 67% en tan solo un año que muchos sectores económicos altamente dependientes de los combustibles no se pueden permitir", añade.

Según afirma Ciudadanos, el Gobierno ha ido tomando algunas medidas que, "con mejor o peor criterio", tienen el objetivo de reducir el impacto del mayor coste de los combustibles entre la población en general, como la bonificación extraordinaria del precio final de determinados productos energéticos, o específicas para el sector del transporte, como la línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.

"No es necesario explicar que gran parte del coste de las autoescuelas, si no el principal coste de las mismas, es el del combustible necesario para los vehículos que se emplean para realizar las prácticas de conducción. Un coste cuyo incremento no pueden repercutir a los alumnos, dado que los precios de las clases prácticas son acordados en la matriculación en la autoescuela y no es posible su modificación. Además, aunque se pudieran repercutir, eso dificultaría de manera extraordinaria la posibilidad de lograr el permiso de conducción, especialmente a los ciudadanos con rentas más baja", sostiene.

Para Ciudadanos, "no parece justificado este trato discriminatorio" en las ayudas otorgadas entre el sector de las autoescuelas y el del transporte por carreteras, "ambos igualmente expuestos al alza del coste del combustible".