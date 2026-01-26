El CSIC anima a los alumnos a convertirse en 'detectives del cambio climático' con actividades para ESO y Bachillerato

Detectives del cambio climático - CSIC

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado, con motivo del Día de la Educación Ambiental que se celebra este 26 de enero, ha presentado los materiales educativos 'Detectives de crisis climáticas y medioambientales'.

Se trata de seis sesiones temáticas para ESO, Bachillerato y educación no formal que han sido elaboradas por investigadoras de la Conexión Geociencias del organismo en colaboración con profesorado de Secundaria.

A partir de preguntas como '¿Qué son el cambio climático y el efecto invernadero?', '¿Cómo fue el clima del pasado?' o '¿Es sostenible tu instituto?', las especialistas del CSIC proponen al alumnado actividades de investigación sobre el cambio climático y otros problemas ambientales, como la contaminación de suelos y playas, la acidificación del océano o la escasez de recursos hídricos.

Lo hacen en vídeos de corta duración en los que explican, "de forma rigurosa y divulgativa", investigaciones actuales del CSIC y plantean ejercicios y problemas vinculados al día a día de la juventud.

Las sesiones temáticas, previstas para ser desarrolladas en una o dos clases de 50 minutos, están acompañadas de una guía para el profesorado -dirigida también a personas interesadas en el ámbito de la educación ambiental-.

Junto con la descripción de cada actividad, la guía incluye un glosario con los términos científicos utilizados, recursos web para profundizar en las distintas temáticas y propuestas para fomentar la reflexión en el aula sobre las crisis climáticas y medioambientales. Todos los materiales están disponibles en acceso abierto en el Banco de recursos para la divulgación del CSIC.

'Detectives de crisis climáticas y medioambientales' busca acercar la ciencia a la juventud, mostrando cómo la investigación científica se relaciona con su vida cotidiana y cómo puede participar activamente en la construcción de un futuro más sostenible.

La iniciativa también ha querido visibilizar a las mujeres científicas y demostrar que la investigación y la ciencia ambiental no son exclusivas de un género.

Así, a lo largo de los contenidos, el alumnado encontrará ejemplos de mujeres investigando en el mar, tomando muestras en el campo y participando en actividades científicas tradicionalmente asociadas a los hombres. Esta representación resulta clave para generar referentes diversos e inspirar a las futuras generaciones de científicas.

La iniciativa ha sido promovida y coordinada por el grupo de trabajo Crisis medioambientales y climáticas de la conexión del CSIC Geociencias para un planeta sostenible, y se enmarca en el Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033) de la UNESCO.