CSIF pide a Aagesen empezar a diseñar los dispositivos antiincendios para verano para evitar "catástrofes" como en 2025

CSIF pide a Aagesen empezar a planificar los dispositivos antiincendios para verano para evitar "catástrofes" como 2025. - MITECO

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este viernes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se empiecen a diseñar los dispositivos antiincendios de este verano para evitar "situaciones catastróficas" como las de agosto de 2025.

Así lo ha solicitado en el marco de una reunión que la ministra ha mantenido hoy con los sindicatos de bomberos forestales para abordar sus condiciones laborales.

En el transcurso de la misma, CSIF le ha reclamado que acelere el desarrollo de la Ley Básica de Agentes Forestales, el Estatuto de Bomberos Forestales y el Pacto de Estado de Emergencia Climática, "dando traslado al Ministerio de Trabajo cuestiones que afectan en materia de prevención de riesgos laborales, enfermedades profesionales, tiempos de trabajo, planes de Igualdad".

Asimismo, le ha instado a modificar el coeficiente reductor de los bomberos forestales (adaptando los periodos de cotización a los periodos de prestación de servicios de forma discontinua) para mejorar sus condiciones de jubilación. A su vez, ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para reconocer la condición de Agente de Autoridad y Policía Judicial a agentes forestales y medioambientales.

En materia contraincendios, el sindicato ha pedido que los dispositivos se adapten a los territorios y masas forestales en cada comunidad autónoma. "Al igual que el año pasado, CSIF ya ha detectado falta de personal en las brigadas forestales, personal de prevención para tareas de limpieza y falta de equipos de protección individual", ha avisado.