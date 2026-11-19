Archivo - Silvia Calzón comparece en la comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. - VERONICA POVEDANO/CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha presentado este jueves una nueva versión de KEEPER-Web, su herramienta de consulta pública de datos de vigilancia radiológica ambiental, que incorpora resultados de sus controles independientes (PVRAIN) y facilita su análisis mediante aplicaciones externas desarrolladas en lenguajes como Python o JavaScript, así como con sistemas de información geográfica.

Durante su 31 Jornada de Vigilancia Radiológica Ambiental, organizada con el apoyo técnico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y de la Universidad de Barcelona, el organismo también ha dado a conocer los resultados de la campaña de comparación entre laboratorios de muestras de sedimentos de 2025, que ha calificado de "satisfactorios".

El CSN también ha presentado los proyectos subvencionados por el organismo regulador sobre deconvolución de espectros en centelleo líquido, desarrollados por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Barcelona.

Según ha explicado, la deconvolución es una técnica matemática e informática que permite separar las distintas contribuciones radiactivas que aparecen mezcladas en un mismo espectro de medida, lo que facilita su identificación y cuantificación.

INFORMACIÓN ACCESIBLE Y TRANSPARENCIA

En la inauguración de la jornada, la consejera del CSN, Silvia Calzón, ha recordado que la vigilancia radiológica ambiental busca proteger a las personas y al medioambiente. Asimismo, ha destacado la responsabilidad del regulador de garantizar estos programas y el derecho ciudadano a disponer de información rigurosa y fiable, así como la importancia de acercar el conocimiento técnico a la sociedad.

"No basta con hacer bien nuestro trabajo. También tenemos que ser capaces de explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y qué significan los resultados que obtenemos", ha indicado.

La consejera ha destacado la necesidad de que la información de los laboratorios sea más accesible y útil para la ciudadanía, con la transparencia como principio fundamental del CSN.

También ha subrayado la importancia de transmitir el conocimiento y combinar la experiencia con las aportaciones de las nuevas generaciones, y ha valorado estas jornadas como espacios para compartir retos y buscar soluciones conjuntas que protejan a las personas y garanticen un entorno seguro.