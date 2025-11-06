El CSN participa en el simulacro de Ciemat para prevenir emergencias radiológicas

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos, en el Laboratorio de Imanes de Alto Campo SMART-Lab, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha participado este jueves en el simulacro bienal de emergencia en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior del Centro (PEI), con el objetivo de proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente frente a emergencias radiológicas.

CSN detalla en un comunicado que el simulacro comenzó a las 10:17 horas con la declaración de un incendio de más de diez minutos, que ha sido sofocado por los servicios internos de extinción. Además, se ha simulado el control de acceso al edificio y las mediciones de los niveles de radiación.

Otro escenario simulado fue la contaminación superficial de las manos de un trabajador, profesionalmente expuesto a radiaciones ionizantes por radio 226 en forma de polvo. El técnico ha sido descontaminado en la unidad de salud laboral ubicada en instalaciones del Ciemat. Después, se ha simulado su traslado a otro edificio del complejo para realizar las mediciones pertinentes.

Al mismo tiempo, la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN se ha mantenido activada durante todo el simulacro. A lo largo de la actuación, ha llegado a marcar el modo 2, lo que implica la activación e incorporación completa de los operativos de su Sala de Emergencias (SALEM).

En este ensayo se mantuvo contacto con instituciones involucradas en gestión de emergencias de estas características, como el 112 de la comunidad de Madrid y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El Ciemat, antigua Junta de Energía Nuclear (JEN), se ubica en Madrid y fue en sus orígenes uno de los primeros y más importantes centros de investigación nuclear de España. Ha llegado a tener operativas más de 60 instalaciones que han permitido realizar un amplio espectro de actividades en el área nuclear y en el de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes.

Entre otras instalaciones del centro, destacaron en su día los reactores nucleares de investigación, los aceleradores de partículas, las celdas calientes, las plantas de fabricación de combustible nuclear y las plantas de procesado.