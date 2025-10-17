El CSN y el regulador nuclear francés refuerzan su colaboración bilateral en seguridad y protección radiológica

Archivo - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, posa para Europa Press, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y su homólogo francés, la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR, por sus siglas en francés), han mantenido estos dos últimos días un encuentro bilateral de primer nivel en Gréoux-les-Bains y Cadarache (Francia) que concluyó con la propuesta de un plan de acción futuro que incluye un programa de participación conjunta en inspecciones, entre otros temas.

Los responsables de las dos instituciones, Juan Carlos Lentijo y Pierre-Marie Abadie respectivamente, han considerado que el encuentro ha sido "muy enriquecedor" y han coincidido en la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de los organismos reguladores, "asegurando que este esfuerzo no afecte a la calidad y rigor del servicio que prestan a la sociedad".

Durante el mismo, el presidente del CSN trasladó a sus homólogos el contexto en que el regulador inicia la revisión de su plan estratégico para el periodo 2026-2030. De esta manera, explicó la idea del regulador de adoptar un modelo de gestión innovadora y eficiente, orientada a la mejora continua y garantizando en todo momento un servicio público de calidad y confianza para la sociedad.

En este contexto, destacó la complejidad que ofrece la coexistencia de instalaciones que operan a largo plazo y las que están iniciando su desmantelamiento, así como los eventos climáticos extremos, ante lo que el regulador debe responder de forma ágil y eficaz.

A su vez, Lentijo también puso el foco en la necesidad de seguir fortaleciendo la gestión del talento y la planificación de los recursos humanos, con el fin de asegurar que el CSN cuenta con las capacidades necesarias para cumplir sus funciones. Asimismo, recalcó la importancia de la cooperación internacional como palanca estratégica para "impulsar la armonización europea".

En este sentido, el regulador español ha comentado que el recorrido por las instalaciones de investigación de Cadarache le ha permitido comprobar de manera práctica cómo los resultados de dicha investigación junto con la experiencia técnica consolidada respaldan el trabajo regulador y facilitan la adopción de medidas ajustadas a las necesidades reales del sector.

El consejero Francisco Castejón, la directora técnica de Seguridad Nuclear, Teresa Vázquez, y la subdirectora de Protección Radiológica Ambiental, Inmaculada Simón, acompañaron a Lentijo durante el viaje.