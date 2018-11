¿Cuáles son las ayudas del Estado a la mujer embarazada en España?

Actualizado 12/11/2018 17:54:31 CET

España dedicó menos de ocho euros al año de media a ayudar a cada mujer embarazada en 2017. Esta es la conclusión a la que ha llegado la última edición del informe 'Mapa de la Maternidad' de la fundación REDMADRE, que también recoge que las ayudas descendieron en un 24 por ciento con respecto a la media del año anterior, 10 euros.

Galicia destaca como la comunidad autónoma que, de lejos, destina más dinero a ayudas a cada mujer embarazada: un total de 88,49 euros al año. En segundo, tercer, cuarto y quinto lugar quedan, a mucha distancia, Melilla (21,22 euros), Euskadi (17,06 euros), Castilla y León (15,41 euros) y Castilla La Mancha (13,88 euros).

Entre los 0,75 euros de media por mujer al año y los 5,39 están Baleares (5,39 euros), Madrid (5,24 euros), La Rioja (5,10 euros), Extremadura (4,84 euros), Andalucía (2,78 euros) y la Comunidad Valenciana (0,75 euros).

Las comunidades autónomas restantes, es decir, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Murcia, Ceuta y Canarias, no ofrecen ayudas a mujeres embarazadas, según el estudio de la fundación REDMADRE.

Hay ocho que sí que ofrecen cierto montante económico una vez se produce el nacimiento: Galicia (1.140,50 euros por niño), Cantabria (401,17 euros), País Vasco (292,93 euros), Extremadura (171,38 euros), Cataluña (41,45 euros), Aragón (19,96 euros), Castilla y León (16,14 euros) y Andalucía (5,04 euros).

Fuente: Fundación REDMADRE

Amaya Azcona, directora general de la fundación REDMADRE, ha explicado a Europa Press que el Gobierno debería apostar no sólo por aumentar las ayudas económicas, sino también por aplicar "todo un conjunto de medidas en torno al embarazo": apertura de lugares de acogida para las gestantes que no tengan hogar, obligación de aplazar a la embarazada los exámenes que caigan cerca de la fecha prevista del parto, ayuda psicológica, defensa legal, etc.

"Se deberían ofrecer ayudas teniendo en cuenta si la mujer está embarazada o no, no dependiendo de si la gestante trabaja porque entonces no son ayudas, son prestaciones", ha señalado Azcona.

En comparación con los países de nuestro entorno, España "es uno de los que menos porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) dedica a las políticas familiares", ha denunciado la directora general.

La fundación recoge en su informe que esta falta de ayudas no impacta sólo durante la etapa del embarazo: España está entre los 10 países de la Unión Europea (UE) con más riesgo de pobreza infantil, superando el 30 por ciento.