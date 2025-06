Cuándo es la noche de San Juan 2025 y en qué comunidades es festivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las hogueras, los deseos lanzados al mar, los saltos sobre las brasas y las fiestas populares al aire libre regresan cada mes de junio en una de las celebraciones más simbólicas del calendario: la noche de San Juan. Una tradición vinculada al solsticio de verano que se vive con especial intensidad en las zonas costeras de España, aunque sus orígenes se encuentran también en el calendario cristiano. Pero ¿cuándo se celebra exactamente esta fiesta?

Aunque popularmente se habla de la noche de San Juan, el día oficial en el calendario litúrgico es el 24 de junio, dedicado a San Juan Bautista. La confusión suele surgir porque las celebraciones más conocidas tienen lugar la víspera, durante la noche del 23, cuando las playas y plazas se llenan de verbenas, fuegos y rituales.

QUÉ DÍA SE CELEBRA SAN JUAN EN 2025

La fiesta de San Juan se celebra siempre el 24 de junio, independientemente del día de la semana en que caiga. En 2025 será martes, aunque las celebraciones más populares tienen lugar la noche anterior, la del 23 de junio. Así, mientras el 24 es el día del santo, la verdadera fiesta tiene lugar la noche anterior.

DÓNDE SERÁ FESTIVO EL 24 DE JUNIO

Aunque San Juan no figura entre los festivos nacionales del calendario laboral, sí se celebra oficialmente en varias comunidades y municipios de España. En 2025, Cataluña ha declarado el 24 de junio como festivo no laborable en todo su territorio, de acuerdo con la resolución A-2024-21316 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

También será festivo en la Comunidad Valenciana, aunque con matices. El día de San Juan tendrá allí carácter de festivo retribuido y recuperable, lo que significa que los trabajadores podrán librar ese día, pero deberán compensar esas horas más adelante. Esta fórmula se aplica en las tres provincias: Valencia, Castellón y Alicante.

En el resto de comunidades autónomas, el día 24 no será festivo a nivel regional. No obstante, algunos municipios podrían declararlo fiesta local, como ocurre en Albacete, donde San Juan Bautista es patrón de la ciudad y el 24 de junio figura como uno de sus dos festivos locales de carácter no laborable.

QUÉ SE CELEBRA EN SAN JUAN Y CUÁL ES SU ORIGEN

Aunque muchas de las costumbres actuales tienen un origen pagano vinculado al solsticio de verano, el 24 de junio es también la fecha en la que la Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista, seis meses antes del nacimiento de Jesús.

A lo largo de los siglos, esta festividad ha ido integrando elementos populares y religiosos. Las hogueras, presentes en casi todos los rincones del país, simbolizan la renovación y la expulsión de lo negativo. Muchas personas aprovechan la noche para escribir deseos, quemar lo que quieren dejar atrás o simplemente disfrutar del ambiente festivo en plazas y playas.

En la costa, es habitual que a medianoche algunos se lancen al mar en busca de un baño purificador. En el interior, hay quien recoge hierbas consideradas protectoras -como el hipérico, también conocido como hierba de San Juan- para secarlas y conservarlas como amuletos.

Más allá de su significado espiritual, la noche de San Juan se ha convertido en una de las grandes celebraciones populares del verano, con verbenas, fuegos artificiales y reuniones al aire libre que reúnen a miles de personas en torno al fuego y la música.