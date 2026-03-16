Cuatro personas murieron en las carreteras el fin de semana, entre ellas 2 motoristas y 1 usuario de patinete

Archivo - Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5, a 8 de enero de 2023, en Madrid (España). En el dispositivo de tráfico para la tercera y última fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico de Navidad se esperan que e
Archivo - Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5, a 8 de enero de 2023, en Madrid (España). En el dispositivo de tráfico para la tercera y última fase de la operación especial de la Dirección General de Tráfico de Navidad se esperan que e - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 11:39
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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han fallecido en las carreteras españolas en cuatro accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana. Tres de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía: dos motoristas y un usuario de patinete.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres colisiones y una salida de la vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en San Miguel de Salinas (Alicante), Almería (Almería), La Guancha (Santa Cruz de Tenerife) y Zaratán (Valladolid).

En el acumulado anual hasta el 15 de marzo se llevan contabilizados 158 fallecidos, 35 en lo que va de mes. En marzo de 2025 fallecieron 102 personas.

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