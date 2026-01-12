Dani Rovira vuelve a RTVE para presentar en La 1 el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'

Archivo - El actor y cómico, Dani Rovira, durante la presentación de su espectáculo 'Vale la pena', en el Teatro La Latina, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). La tristeza, el duelo y la pena son los temas principales de esta nueva obra, cuya inten - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor, humorista y presentador Dani Rovira regresa a RTVE para presentar en La 1 'Al margen de todo', un nuevo show de humor semanal, producido por la Corporación pública en colaboración con El Terrat (The Mediapro Sudio).

Según ha informado este lunes RTVE, Rovira "desplegará sus dotes como cómico y showman" en el programa semanal de 'prime time', que se estrenará próximamente en La 1. Además, estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación.

"Actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más populares y queridas del panorama audiovisual español y se suma en este comienzo de año al patrimonio de rostros de RTVE, la televisión de todos, la que tu quieres y la que te quiere", ha destacado.

Rovira ya participó en TVE con series como 'Historias para no dormir' y en las dos primeras temporadas del espacio de humor 'La Noche D' a principios y finales de 2021. También presentó a finales de 2023 el videopodcast de RTVE Play 'Un día de perros', dedicado al cuidado y la educación de perros y ha participado en numerosos espacios culturales y de entretenimiento, incluyendo la presentación durante tres años consecutivos de la gala de los Premios Goya para RTVE.

La Corporación ha señalado que sus últimas apariciones en La 1 han sido en 'La Revuelta'. El actor ha visitado en dos ocasiones en el último año el programa de David Broncano: el pasado 4 de diciembre, para presentar 'Playa de lobos' y el 22 de enero de 2025 para presentar su espectáculo 'Vale la pena'.

Rovira debutó en el cine en 2013 con 'Ocho apellidos vascos', una de las películas más taquilleras de la historia del cine español, papel por el que obtuvo el Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Su filmografía incluye títulos como 'Ahora o nunca' (2015), 'Ocho apellidos catalanes' (2015), '100 metros' (2016), 'Superlópez' (2018), 'Mediterráneo' (2021), 'El bus de la vida' (2024), 'Cuando nadie nos ve (2025) y 'Playa de lobos' (2025).

En los escenarios se dio a conocer con su monólogo 'Mi familia y yo', en el programa 'El Club de la Comedia' y ha estrenado y girado por España '¿Quieres salir conmigo?' y 'Odio.' Actualmente está de gira con su último espectáculo 'Vale la pena'. Comprometido con causas sociales y medioambientales, impulsa la Fundación Ochotumbao, desde la que desarrolla diversos proyectos solidarios.