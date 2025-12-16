David Córdova (Demócrata.es): "Ya está bien de regalar la información. No se lo merecen los que trabajan en ella"

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y editor de Demócrata.es, David Córdova, ha reivindicado que "los periodistas, el periodismo y la industria de medios tienen un valor muy alto". "Ya está bien de regalar la información. No se lo merecen los que trabajan en ella", ha afirmado.

Así lo ha expresado este martes David Córdova durante su participación en el Foro de la Nueva Comunicación, donde ha sido presentado por el presidente de Henneo, Fernando de Yarza, quien ha destacado su "capacidad asombrosa de analizar las cosas, elaborar estrategias e implementarlas".

En su intervención, Córdova ha dicho "alto y claro" que "hoy más que nunca" los medios de comunicación son "necesarios" para la democracia en España. Además, ha explicado que "hay una parte de la sociedad que lo que quiere es conocer con claridad lo que pasa, cómo se adoptan las decisiones", no tanto saber "si alguien ha hecho una acusación ad hominem a otra persona".

Preguntado sobre cómo ve el panorama actual de los medios de comunicación en España y si se considera uno de los medios "correctos" o de los denominados "pseudomedios" por parte del Gobierno, el editor ha respondido que Demócrata.es está en el grupo de los medios "libres".

"Nos consideramos como un medio independiente que es el resultado de una iniciativa privada, pero que tiene una responsabilidad pública", ha manifestado, al tiempo que ha avisado de que están asistiendo "a una injerencia cada vez mayor de gobiernos e intereses extranjeros en Europa y en España".

Para David Córdova, en este escenario, "solo van a sobrevivir" aquellos medios que tengan tecnología, músculo financiero y "aquellos que verdaderamente generen confianza". "No puede ser que nuestros lectores no se fíen de lo que leen", ha subrayado.

Respecto a la tecnología, el presidente y editor de Demócrata.es ha explicado que en su medio quieren "favorecer que la tecnología, más que una barrera, se convierta en una herramienta de trabajo", y ha añadido que, próximamente, habrá "grandes avances" en el uso de la inteligencia artificial por parte de Demócrata.

En este sentido, David Córdova ha aclarado que aceptarían "una foto que no fuera real siempre y cuando estuviera marcada clarísimamente que es de diseño de inteligencia artificial". "No nos oponemos como tal en general, pero siempre y cuando esté de manera muy clara para nuestros lectores, que se sepa que está hecha con IA", ha recalcado.

Finalmente, considera que "Meta tiene que entender que hay un marco jurídico en el que hay que jugar", pero ha añadido: "Como centremos los medios de comunicación nuestra estrategia en la lucha contra Meta, nos hemos equivocado totalmente". Así, cree que el reto de los medios ya no está en ganar audiencias a través de Meta, sino "mucho más" en las redes sociales y en la inteligencia artificial.