David García Núñez, nuevo presidente del Club Español de Directores de Relaciones Institucionales y Comunicación

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Español de Directores de Relaciones Institucionales y Comunicación ha elegido a David García Núñez como nuevo presidente de la entidad compuesta por más de 70 profesionales de las Relaciones Institucionales, pertenecientes a empresas españolas relevantes en sus sectores.

Según ha informado este jueves, el club sin ánimo de lucro busca convertirse "en un punto de encuentro estratégico y referente para el diálogo y la acción conjunta empresarial, abordando los grandes desafíos del país y de Europa, fomentando la colaboración entre los principales agentes del ámbito público y privado, pudiendo promover el progreso económico y social en una era de profundas transformaciones".

"Tenemos la misión de unir a los directivos para generar valor, fomentar el intercambio de ideas, experiencias y proyectos que contribuyan a lograr soluciones innovadoras, que fortalezcan el tejido empresarial español e impacten positivamente en la sociedad. Nos estamos convirtiendo en un referente pionero en el cual poder unirse, sumarse y fijar como modelo de colaboración y relación empresarial", ha afirmado García Núñez.

Los socios del club se reúnen de manera regular para discutir y analizar los temas estratégicos más relevantes que afectan tanto al ámbito empresarial como al conjunto de la sociedad. El club organiza charlas, debates, conferencias y encuentros con grupos de interés, para construir alianzas estratégicas que promuevan el crecimiento económico y el bienestar social.

De este modo, ha destacado que la interacción constante con instituciones gubernamentales, organizaciones del tercer sector y otros actores de relevancia permite establecer una red de cooperación para el diseño y la implementación de soluciones a largo plazo.