David Trueba clausura hoy la 70 edición de la Seminci de Valladolid con su nueva película 'Siempre es invierno'

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director David Trueba clausurará este sábado 1 de noviembre la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con el estreno mundial de su nueva película, 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca.

La coproducción hispano-belga adapta la novela Blitz (Anagrama, 2015), escrita por el propio realizador, que explora la pérdida y el vacío tras una ruptura sentimental y la posibilidad de reinicio, captando una instantánea del amor perdido bajo el filtro del sentido del humor.

La historia sigue a un arquitecto paisajista que viaja a Lieja para un congreso donde su relación sentimental llega a su fin. Desorientado, decide quedarse solo en la ciudad belga para reconstruir su futuro, hasta que conoce a una mujer mayor que él que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura al que asiste.

Con este proyecto, Trueba ha roto su regla de no adaptar al cine sus propias obras literarias, han informado a Europa Press fuentes de la Seminci. "Nunca he querido llevar mis novelas al cine", reconoce el cineasta, quien hasta ahora había rechazado tanto sus propias adaptaciones como las propuestas de otros directores.

Sin embargo, Blitz le planteó un desafío diferente porque "trata de algo enormemente gráfico y visual, que es el perceptible paso del tiempo sobre las personas", lo que considera "un elemento que en el cine puede enriquecerse y eso convierte el reto de la adaptación en más estimulante".

TRAYECTORIA

La filmografía de Trueba abarca desde comedias hasta dramas intimistas, que se distinguen por su mirada humanista y su capacidad para retratar con sensibilidad las relaciones personales y los pequeños momentos de la vida.

Entre sus películas más destacadas se encuentran 'La buena vida' (1996), 'Soldados de Salamina' (2003), adaptación de la novela de Javier Cercas, y 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), uno de sus mayores éxitos, que reunió seis premios Goya, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion original.

David Trueba dirige de nuevo a David Verdaguer, tras su primera colaboración en Saben Aquell, el acercamiento al humorista Eugenio por el que ganó el Goya al mejor actor protagonista.

Acompañan a Verdaguer la actriz francesa Isabelle Renauld (La eternidad y un día) y Amaia Salamanca (Muertos S.L.). Completan el reparto Jon Arias, Vito Sanz y Carla Nieto.

La película está producida por Ikiru Films, Atresmedia Cine, Blitz la Película AIE, La Terraza Films y la belga Wrong Men, con la participación de Atresmedia, la colaboración de Netflix, financiación del ICAA y apoyo del ICEC. Distribuida en España por Bteam Pictures, 'Siempre es invierno' llegará a los cines el 7 de noviembre.