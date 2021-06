DAZN y YouTube cierran un acuerdo para ofrecer la UEFA Women's Champions League en directo y gratis

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

DAZN ha adquirido los derechos de emisión de la UEFA Women's Champions League hasta 2025 y ha cerrado un acuerdo con YouTube, que permitirá ofrecer la competición en directo y de forma gratuita a los aficionados de todo el mundo por primera vez en la historia.

Así lo ha anunciado este miércoles la plataforma global de streaming de deporte, que ha añadido que, "con este innovador movimiento, UEFA centraliza por primera vez todos los partidos de la Women's Champions League a nivel mundial".

Ha detallado que, durante las dos primeras temporadas (2021-23), se ofrecerán los 61 partidos desde la fase de grupos en adelante, tanto en DAZN como en abierto en un nuevo canal de DAZN en YouTube. En las temporadas siguientes (2023-25), los 61 partidos se emitirán en directo en DAZN, y 19 de ellos estarán también disponibles de forma gratuita en el nuevo canal de DAZN en YouTube.

Este acuerdo plurianual otorga a DAZN los derechos exclusivos a nivel mundial, exceptuando Oriente Medio y África del Norte, donde sí se incluyen clips y resúmenes, así como China y sus territorios.

DAZN ha lanzado este miércoles una campaña bajo el título 'We All Rise With More Eyes' ('Todos ganamos con más visibilidad'), con la que estrena su nuevo canal UEFA Women's Champions League en YouTube.

El co-CEO de DAZN, James Rushton, ha explicado que la compañía "está encantada de convertirse en el nuevo broadcaster global de la UEFA Women's Champions League y con muchas ganas de empezar a trabajar con YouTube y Google para acercar la competición a los aficionados y hacer brillar a sus jugadoras como nunca antes".

"DAZN se creó con la visión de hacer más accesible el deporte de primer nivel y, ¿qué es más accesible que centralizar, por primera vez, los derechos y ofrecerlos gratuitamente en YouTube? Esto hará que, de un día para otro, el mejor fútbol femenino se pueda ver fácilmente y por primera vez desde cualquier lugar del mundo. Al mismo tiempo, también queremos invertir más en elevar la producción en directo, incorporando nuevos títulos a las producciones originales de DAZN y creando nuevos programas que muestren la grandeza del fútbol femenino", ha dicho James Rushton.

Por su parte, la head of EMEA de YouTube, Cécile Frot-Coutaz, ha declarado que la plataforma de compartición de videos "es el sitio global donde encontrar contenido premium, diverso y relevante" y ha añadido que la pandemia ha generado "mucha incertidumbre en el deporte, y especialmente en el deporte femenino".

"Por ello, es para nosotros un honor poder asociarnos con DAZN y UEFA para ofrecer los partidos de UWCL a los aficionados de todo el mundo, en directo y gratis en YouTube. Estamos emocionados de brindar el poder de la plataforma YouTube a la UEFA Women's Champions League, para que el fútbol femenino pueda conectar con los aficionados de todo el mundo, tanto con los actuales como con los nuevos que llegarán", ha subrayado Cécile Frot-Coutaz.

Nadine Kessler, chief of Women's Football de la UEFA, ha manifestado que "este acuerdo marca un antes y un después para el fútbol femenino, ya que la asociación entre UEFA y DAZN y YouTube asegura que todos los aficionados y toda la gente que ama esta competición puedan seguir la UEFA Women's Champions League desde cualquier lugar del mundo".

"Esta visibilidad cambia todo por completo y hace que las mejores jugadoras y los mejores equipos femeninos del mundo puedan inspirar a más jóvenes, a niños y niñas que acabarán amando este deporte. Juntos vamos a acercar el fútbol femenino al mundo y todos los que se conecten para seguirlo estarán contribuyendo a hacer más grande la competición", ha recalcado.