El debut de España en el Mundial supera los 7,9 millones de audiencia media y anota un 64,9% de cuota en La 1 y DAZN

Varias personas durante el primer partido disputado por la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). La selección de España disputa su primer encuentro contra la selección de Cabo Verde correspondien - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debut de la selección española en el Mundial de fútbol masculino 2026 ante Cabo Verde reunió a 7.977.000 personas de audiencia media, 11.899.000 de espectadores únicos y 64,9% de cuota de pantalla en La 1 de TVE y DAZN.

Según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial en la jornada de este lunes fue a las 19.52 horas en La 1, con 8.847.000 de espectadores.

Por sexos, la cuota entre los hombres alcanzó el 75,2% y el 53,9% de las mujeres; y, por edades, fue del 86,7%entre los espectadores de 4 a 12 años; del 85,6% entre los de 13 a 24 años; del 78,9% entre los de 25 a 44 años; del 66,1% entre los de 45 a 64 años; del 57,9% entre los de 65 a 74 años; y del 45,1% entre los mayores de 75 años.

En cuanto a la cuota por regiones, la más alta la registró Navarra (74,6%), seguida de Madrid (74,1%) y Baleares (71,9%). En el lado opuesto se hallan Galicia (56,7%), Cataluña (56%) y País Vasco (54,9%).

El estudio, recogido por Europa Press, indica que el número de espectadores únicos que vieron el lunes algún partido del Mundial 2026 (La 1, DAZN Mundial y Teledeporte) fue de 12.574.000, lo que supone el 26,4% de la población de España.