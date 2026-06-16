El debut de España en el Mundial supera los 7,9 millones de audiencia media y anota un 64,9% de cuota en La 1 y DAZN

Varias personas durante el primer partido disputado por la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). La selección de España disputa su primer encuentro contra la selección de Cabo Verde correspondien
Varias personas durante el primer partido disputado por la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). La selección de España disputa su primer encuentro contra la selección de Cabo Verde correspondien - Carlos Luján - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 16 junio 2026 9:19
Seguir en

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debut de la selección española en el Mundial de fútbol masculino 2026 ante Cabo Verde reunió a 7.977.000 personas de audiencia media, 11.899.000 de espectadores únicos y 64,9% de cuota de pantalla en La 1 de TVE y DAZN.

Según un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue, el minuto más visto del Mundial en la jornada de este lunes fue a las 19.52 horas en La 1, con 8.847.000 de espectadores.

Por sexos, la cuota entre los hombres alcanzó el 75,2% y el 53,9% de las mujeres; y, por edades, fue del 86,7%entre los espectadores de 4 a 12 años; del 85,6% entre los de 13 a 24 años; del 78,9% entre los de 25 a 44 años; del 66,1% entre los de 45 a 64 años; del 57,9% entre los de 65 a 74 años; y del 45,1% entre los mayores de 75 años.

En cuanto a la cuota por regiones, la más alta la registró Navarra (74,6%), seguida de Madrid (74,1%) y Baleares (71,9%). En el lado opuesto se hallan Galicia (56,7%), Cataluña (56%) y País Vasco (54,9%).

El estudio, recogido por Europa Press, indica que el número de espectadores únicos que vieron el lunes algún partido del Mundial 2026 (La 1, DAZN Mundial y Teledeporte) fue de 12.574.000, lo que supone el 26,4% de la población de España.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado