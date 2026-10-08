El Defensor del Pueblo, sobre los nacionalizados por la Ley de Nietos: "Si eres español, tienes derecho al voto"

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d), durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido que "la nacionalidad conlleva el derecho al voto" y ha rechazado la posibilidad de que existan españoles con y sin derecho a sufragio, en el contexto de la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la llamada 'Ley de Nietos', un asunto que actualmente se encuentra 'sub iudice' ante el Tribunal Supremo.

"La nacionalidad conlleva el derecho al voto. No es que puedas ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto, sino que si eres español, tienes derecho al voto", ha subrayado Gabilondo, este jueves, en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y celebrado en el Hotel Four Seasons de Madrid.

El Defensor ha indicado que la nacionalidad española para hijos y nietos de exiliados "se encuentran en el mejor espíritu de la Transición", aunque ha recordado que se mantiene a la espera de la resolución que adopte el Supremo sobre el recurso presentado por la Abogacía del Estado.

Respecto al censo electoral que debe regir en las próximas elecciones, ha defendido que "el censo electoral que va a primar en estas elecciones es el censo electoral del 1 de agosto". "El que está censado el 1 de agosto, en mi opinión, y con respeto a lo que diga quien está estudiando esto, es el que deberá votar", ha insistido.

A su juicio, no se debe "abrir un camino imposible" intentando discernir, entre los ciudadanos censados, "quiénes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles".