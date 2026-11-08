Delgado dice que la izquierda "ha podido perder de vista" a hombres jóvenes:"No puedes decir cómo vivir su masculinidad"

El candidato del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato por Madrid de Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Emilio Delgado, ha asegurado que la izquierda "ha podido perder de vista" a los "hombres jóvenes" en "algún momento" para centrarse en "otras cuestiones".

"No le puedes decir a nadie cómo vivir su masculinidad", ha defendido sobre "la batalla de la masculinidad" en una entrevista en 'Salvados' de LaSexta, y ha hecho un llamamiento a "juzgar menos" para "generar vínculos que permiten después hablar de otras cosas".

Así, ha criticado que la izquierda vea "los gimnasios como fábricas de masculinidad tóxica" porque "no se corresponde para nada con la realidad". "Hay mujeres, hombres, gente más joven, gente más mayor... Y creo que hacer esa reducción es un error", ha añadido.

Por ello, ha pedido respetar la forma de vivir la masculinidad de los jóvenes al igual que se respetan "otras identidades sexuales o de género". "Me parece fantástico si te gusta el deporte, si te gusta ver Rambo o te gusta lo que sea".

También ha destacado que "hay hombres que necesitan también una atención específica", y que "que sufren procesos de divorcio, que sufren más accidentes laborales" o "más suicidios", y ha rechazado que plantear estas cuestiones suponga ir "en detrimento de absolutamente nadie".

Delgado ha insistido en que "no se trata tanto de hacer una competición de identidades" sino "de que la identidad no importe". "Da igual que tú seas hombre, cis, hetero, bisexual", ha explicado para plantear que esas identidades "se disuelvan en una ciudadanía que tiene derecho a todo" y "a ser visible en cualquier de sus expresiones".

"HAY BARRIOS Y HAY ZONAS DONDE HAY MUCHA INSEGURIDAD"

Delgado ha afirmado que España es un país "enormemente seguro", pero ha afirmado que también "hay zonas donde hay mucha inseguridad" donde "hay niños que no pueden bajar a la calle porque hay movidas" y que la izquierda debe "entrar a discutir por qué" en vez de delegar ese debate a la derecha.

"Creo que cuando alguien vive en un barrio así y solo oye hablar de seguridad a la derecha, siente que a la izquierda no le preocupa su seguridad", ha advertido: "Yo he vivido en barrios así y creo que quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así", ha reiterado.

Asimismo, ha destacado que la explicación no tiene que ver "con el origen étnico de nadie" sino con "con la reproducción de una desigualdad que lleva décadas arrastrándose", y ha criticado que en las cárceles estén "sobre representados" los "códigos postales de barrios que llevan décadas de abandono".