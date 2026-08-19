El descenso de temperaturas continuará el fin de semana, con lluvias abundantes en el tercio norte

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas descenderán de manera generalizada durante este fin de semana hasta alcanzar valores por debajo de lo normal para la época, según la nota informativa emitida este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Asimismo, se registrarán precipitaciones en el norte y este peninsulares, que serán más abundantes y persistentes en el tercio norte peninsular.

El organismo estatal no descarta que éstas puedan ser localmente fuertes, o muy fuertes, y que vayan acompañadas de tormenta en zonas del nordeste, con mayor probabilidad en el entorno pirenaico, donde podrían darse inundaciones locales, especialmente en valles y torrenteras.

Por días, AEMET ha indicado que la entrada de un frente este jueves por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica. Mientras tanto, considera probable que se produzcan chubascos tormentosos vespertinos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsular, que podrán ser localmente fuertes.

De hecho, podrían llegar a ser muy fuertes en el tercio suroriental, donde podrían dar lugar a reventones y rachas muy fuertes. Asimismo, podrían venir acompañadas de granizo que podría ser de gran tamaño y trasladarse hacia Baleares a últimas horas.

Al margen de eso, ha apuntado a que durante este día se producirá un acusado y generalizado descenso de temperaturas en la Península, que será incluso notable en zonas del tercio norte y tercio sureste peninsular.

El viernes seguirán las precipitaciones en el Cantábrico, de acuerdo con el organismo estatal. Eso sí, perderán intensidad a lo largo de la jornada. A su vez, también se registrarán lluvias en áreas del nordeste peninsular y Baleares. Si bien por allí serían más dispersas que en la jornada anterior, podrían ser localmente fuertes.

Aunque AEMET ha indicado que hay incertidumbre con respecto a lo que sucederá durante el fin de semana, ha apuntado a la posibilidad de que las precipitaciones en el Cantábrico se intensifiquen y adquieran un carácter persistente, sin descartar que puedan ser localmente fuertes y con tormenta.

A su vez, espera igualmente que la inestabilidad se incremente en el tercio nororiental peninsular. Allí se registrarían chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes y persistentes, con mayor probabilidad en el Pirineo central y oriental, donde también pueden producirse acumulados importantes.

Al respecto, ha incidido en que no descarta que también se den chubascos localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña, este de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

Como ha avanzado, es probable que las precipitaciones localmente fuertes y persistentes se extiendan hasta el lunes 24 en el extremo norte peninsular. En cualquier caso, también ha puntualizado que hay todavía una incertidumbre elevada con respecto a la intensidad y la localización exacta de los mayores acumulados durante el episodio.