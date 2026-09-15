Descritas 18 especies nuevas de árboles de los géneros Matisia y Quararibea de Colombia, Ecuador y Perú. - RJB-CSIC

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un investigador del Real Jardín Botánico (RJB) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descrito hasta 18 especies nuevas para la ciencia de los géneros arbóreos Matisia y Quararibea de la familia Malvaceae, según ha informado este martes la institución. Se sitúan en los territorios de Colombia, Ecuador y Perú.

En concreto, estas 18 descripciones se recogen en tres trabajos que el científico, José Luis Fernández-Alonso, ha publicado en el número 169 (volumen 50) de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Son fruto del trabajo que este investigador viene realizando en las tres últimas décadas. Además, se suman a otras cuatro contribuciones aparecidas en 2024 y 2025 que, en su conjunto, han dado a conocer 31 nuevos árboles de las selvas de centro y Suramérica (región Neotropical), la zona más biodiversa del planeta.

Los géneros neotropicales Matisia y Quararibea a los que pertenecen los 18 árboles cuentan con unas 70 y 65 especies reconocidas, respectivamente, algunas de ellas aún en proceso de estudio y descripción. Gracias al trabajo de Fernández-Alonso, que ha incluido numerosas expediciones a los bosques colombianos con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, se han podido aclarar la mayoría de los casos y dar a conocer numerosas especies nuevas de distribución restringida, provenientes de diferentes tipos de bosque.

De acuerdo con el experto, los patrones de diversificación que muestran algunas secciones --es decir, grupos de especies-- del género Matisia son "excepcionales". "Este hecho es significativo del trabajo que desde hace mucho tiempo se viene realizando en el género Matisia, pero su diagnóstico completo dista aún de quedar resuelto plenamente, a falta de colecciones fértiles en los herbarios, en algunos de los grupos", ha reconocido.

El investigador ha querido reconocer el trabajo de la bióloga e ilustradora colombiana Marcela Morales, autora de varios dibujos incluidos en las tres publicaciones. Además, su dibujo de la especie Matisia sclerophylla, estudiada en estos trabajos, ha sido seleccionada para ilustrar la portada del número 169 de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales donde se publican los tres artículos.