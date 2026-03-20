La DGT detecta en una semana más de 450 niños que viajaban sin sillita o haciendo un mal uso de ella

Archivo - Atasco en la autovía A5, en el inicio del Puente del Pilar, a 11 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 7.450.000 desplazamientos de largo recorrido durante los próximos cinco días del Puente del Pila - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) detectó a más 450 menores que viajaban sin hacer uso del sistema de retención infantil (SRI) o que lo hacían de manera incorrecta durante la campaña de vigilancia y control que desarrolló en la semana del 10 al 16 de marzo.

Así lo ha dado a conocer este viernes el departamento que dirige Pere Navarro, que ha detallado que 336 menores viajaban en los asientos traseros y 122 en los delanteros.

Durante la campaña se controlaron un total de 443.758 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, y se formularon 6.863 denuncias a conductores y pasajeros por no hacer uso del reglamentario dispositivo de seguridad.

Tráfico ha destacado que el 69,3% de todas las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, un hecho "preocupante" si se tiene en cuenta que "estas vías siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones".

Asimismo, ha indicado que 6.405 adultos han sido denunciados por no utilizar el cinturón de seguridad, una cifra que supone que 3.289 conductores, 1.426 pasajeros de los asientos delanteros y 1.690 de los traseros no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos en caso de haber sufrido un siniestro de tráfico.

En lo que va de año, según Tráfico, de los 73 fallecidos de los que ya se conoce si hacían o no uso de algún dispositivo de seguridad y que viajaban en turismo o furgoneta, 21 no lo llevaba puesto en el momento del siniestro (29%). "El cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a las personas ocupantes de vehículos motorizados", ha recordado.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial elevó en 2022 a 4 los puntos que se pierden por no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos puntos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.