La DGT inicia el viernes el II dispositivo de la Operación Verano, con 5,6 millones de desplazamientos previstos

Decenas de vehículos, durante la segunda operación salida del verano 2026, en la carretera A-3, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). La segunda operación salida del verano, llamada por la DGT ‘Operación Especial 1 de agosto’, se desarrolla entre el - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 31 de julio, el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con 5,6 millones de desplazamientos previstos. Durante todo el mes de agosto, se esperan 54,5 millones de movimientos por carretera de largo recorrido.

Según ha informado la DGT, el incremento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde al relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, ha avisado de que seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque. "Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria", ha señalado.

Las vías de alta capacidad que presentarán más intensidad circulatoria son la A-6 entre Madrid y Valladolid; la A-42 y la A-4 desde Madrid hasta Córdoba; y la A-3 y la R-3 entre la capital y Valencia.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad.

"El objetivo es detectar las principales infracciones al volante, reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y contribuir a una movilidad más segura", ha advertido la DGT.

Entre las medias de regulación previstas figuran la habilitación de carriles reversibles y adicionales en determinados puntos, la recomendación de itinerarios alternativos para descongestionar las vías, la suspensión temporal de obras en carretera y restricciones a determinados vehículos y eventos que puedan afectar a la circulación.

En este escenario, la DGT hace un llamamiento a los conductores para que revisen su vehículo, planifiquen sus desplazamientos con antelación, extremen el cumplimiento de las normas de circulación y se informen del estado del tráfico.

Este verano, como novedad, está la obligación de llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y el teléfono de atención a las víctimas de los siniestros de tráfico 018.