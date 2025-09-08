La DGT lanza una campaña para incentivar a realizar los trámites on line

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado la campaña 'DGT es digital' con la que quiere recordar a los ciudadanos que casi el 100% de los trámites con el Organismo pueden realizarse de manera telemática.

A través de una serie de piezas en clave de humor se traslada el mensaje de que la mayoría de los trámites pueden realizarse sin necesidad de acudir a las jefaturas provinciales y locales de Tráfico, ya sea por teléfono -060-, Internet - Sede Electrónica - o en la aplicación móvil - miDGT -.

En la actualidad tan solo la solicitud de permisos para mercancías peligrosas requiere atención presencial.

Por este motivo, bajo el slogan 'DGT es DIGITAL', la campaña refleja diferentes situaciones cotidianas en las que los ciudadanos se desplazan hasta una oficina de Tráfico en la que unos funcionarios explican que podrían haber evitado ir hasta allí y haber realizado sus gestiones de manera remota y haciendo un mejor uso de su tiempo.

Acudir presencialmente a las oficinas de las que dispone la DGT en todo el país, además de suponer un coste de tiempo y de desplazamientos a los ciudadanos, también genera una demanda de citas previas que, de liberarse, podrían dedicarse a otros colectivos que sí necesitan atención presencial.

En 2024, 2.414.777 trámites se hicieron cien por cien online mientras que 1.818.053 requirieron citas presenciales. Por esto es importante dar a conocer a los ciudadanos que los trámites pueden llevarse a cabo de una manera muy sencilla e intuitiva desde la sede electrónica de la DGT o desde la aplicación para móvil miDGT. Además, DGT lanzo en junio a María, la asistente virtual inteligente de la Sede Electrónica que ayuda a los ciudadanos a realizar los trámites con el Organismo. "Desde su lanzamiento, hace dos meses, casi 100.000 personas han sido ayudadas por María que ha recibido una valoración muy positiva de los usuarios", ha informado la DGT.