La DGT mantiene la actividad en las Jefaturas Provinciales y Centros de Exámenes en toda España

Un coche circula por la carretera de l’Arrabassada, a 15 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). L’Arrabassada vuelve a ser considerada la vía más peligrosa de Cataluña, sobre todo por la elevada cifra de siniestros con motocicletas implicadas - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este martes de que durante, "en la medida de lo posible", se mantiene la actividad tanto en las Jefaturas Provinciales como en los Centros de Exámenes de la DGT en toda España.

Así lo ha dado a conocer el departamento que dirige Pere Navarro, a través de la red social X, tras el apagón eléctrico que sufrió la Península ibérica, un colapso que bloqueó carreteras y transportes a lo largo de la jornada.

Respecto a la actividad de los Centros de Exámenes, el organismo ha aclarado que ante la posibilidad de que algunos aspirantes no se presenten o la prueba no pueda desarrollarse, no se perderá convocatoria.

En cambio, la DGT sí ha anulado la convocatoria en la que el director general de Tráfico, Pere Navarro, iba a presentar este martes, a las 11.00 horas, la campaña divulgativa sobre los sistemas de ayuda a la conducción para motos.