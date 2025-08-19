DGT pide evitar circular por zonas afectadas por incendios con 12 carreteras cortadas, la mayoría en CyL

Campo quemado por el incendio en el entorno de los Picos de Europa,. - Xuan Cueto - Europa Press
Publicado: martes, 19 agosto 2025 13:46
MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido este martes que se evite circular por las zonas afectadas por los incendios donde permanece cortada la nacional 621 entre León y Cantabria y otras 12 vías secundarias.

Castilla y León sigue siendo la comunidad más afectada en cuanto a circulación vial. En la provincia de León hay seis vías cortadas y en Zamora otras dos, al igual que en Cáceres y otra en Asturias, alrededor de las 13.30 horas.

En León permanece complicado el tráfico en los entornos de Portilla de la Reina, Retuerto y Salas de los Barrios, las localidades de Cariseda y Nogar. En Zamora, San Martín de Castañeda y Ribadelago. En Cáceres, Hervas y Valdastillas y en Asturias, Covadonga.

