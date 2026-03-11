Los días secos se alternarán esta semana con los lluviosos, con altibajos en las temperaturas que subirán desde el lunes

Inusual imagen del desierto de Tabernas en Almería adelantando la floración primaveral gracias a las abundantes lluvias recibidas. A 9 de marzo de 2026 en Tabernas, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los días secos se alternarán en lo que queda de semana con los lluviosos, mientras que las temperaturas experimentarán altibajos pero se estabilizarán a partir del lunes, cuando comenzarán a subir, como ha detallado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha precisado que los próximos días tendrán "un tiempo variable, típico de estas fechas".

Por días, ha explicado que este miércoles habrá lluvias en el Cantábrico y puntos del Mediterráneo mientras que el jueves se espera "una tregua" aunque las lluvias volverán a partir del viernes por el tercio norte peninsular, que el sábado se extenderán al este y a Baleares, con chubascos localmente fuertes y persistentes en puntos de Cataluña y del archipiélago Balear y un descenso de la cota de nieve.

Por el contrario, ha señalado que para el domingo y los primeros días de la próxima semana, la situación será "más tranquila y estable". En cuanto a las temperaturas, ha añadido que también experimentarán "los altibajos propios de la primavera" por lo que subirán desde este miércoles hasta el viernes para experimentar una "bajada brusca" el sábado, día en el que se esperan heladas en zonas del interior, al igual que el domingo, cuando se recuperarán los termómetros.

De este modo, Del Campo ha explicado que este miércoles continuarán las precipitaciones en el área mediterránea peninsular y en Baleares, con precipitaciones que en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante podrán ser todavía abundantes. En cualquier caso, a lo largo del día, irán cesando por estas zonas mientras que el paso de un frente dejará lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve alta, por encima de 1.800 a 2.000 metros.

En cuanto a las temperaturas subirán, especialmente los valores diurnos y en la mitad sur, donde el ascenso será notable. Por ejemplo, se superarán los 20 grados (ºC) en puntos del Guadalquivir y en Baleares.

Por el contrario, el jueves será "un día de tregua" según el portavoz, que ha avanzado "una jornada en general con tiempo estable, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones", con "algún chaparrón en sierras del sureste". No obstante, se prevén bancos de niebla y nubes bajas en el interior, que localmente podrán ser densos y reducir la visibilidad, lo que "puede complicar el tráfico".

Se producirá además un ascenso térmico, con más de 15ºC de forma generalizada en las horas centrales del día y más de 20ºC en puntos del Cantábrico y del Mediterráneo. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir, se superarán los 22ºC.

El viernes, la situación será estable en la mayor parte de la Península, de nuevo con bancos de niebla matinales densos en zonas del interior. Sin embargo, ese día llegará un frente que cubrirá los cielos y dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas y norte de Castilla y León, sin descartar que estas precipitaciones se extiendan a otras zonas de la mitad norte.

Las precipitaciones además serán abundantes en Galicia y Asturias y las nevadas podrán ser copiosas en la cordillera cantábrica, a partir de unos 1.000 a 1.200 metros. En el resto del país, la cuota se mantendrá por encima de 1.700 a 2.000 metros.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán grandes cambios en general auque el portavoz ha precisado que serán "más bajas en el noroeste peninsular y más altas en el Mediterráneo". Por ejemplo, en Murcia podrían rondar los 23 a 25ºC.

El sábado, el frente avanzará hacia el área mediterránea y tras él llegarán vientos del norte que arrastrarán una masa de aire frío hasta España, además de una "mayor inestabilidad atmosférica". Ante esta situación "sujeta a mucha incertidumbre todavía", Del Campo ha señalado que lloverá sobre todo en las comunidades cantábricas, Pirineos, Cataluña, zonas montañosas del centro y del este peninsular y Baleares.

Estas precipitaciones podrían ser fuertes y persistentes sobre todo en Cataluña y Baleares. Además, en función de la intensidad de la entrada de aire frío, la cota de nieve podría llegar a bajar hasta unos 600 a 800 metros, "por lo que podría nevar no solo en zonas de montaña, sino también en áreas a menor altitud del este de la Península", según el portavoz.

DESCENSO "MUY ACUSADO" DE LAS TEMPERATURAS PARA EL SÁBADO

Por lo tanto, Del Campo ha afirmado que el sábado se espera "un descenso muy acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, sobre todo en el centro y en el este, donde las máximas podrían ser de grados inferiores a las del día anterior".

Además, habrá heladas en zonas de montaña, sin que se descarten en áreas de meseta y en páramos del norte y de la zona centro mientras que, a partir del domingo, es probable que se inicie "una estabilización del tiempo con predominio del anticiclón".

En este sentido, el portavoz ha asegurado que ese día podría amanecer con heladas, pero "se iniciaría un ascenso térmico que continuaría durante los primeros días de la próxima semana, con unas precipitaciones en general escasas", acotadas el domingo al extremo norte y a Baleares. El resto de los primeros días de la próxima semana, prácticamente no se esperan lluvias.

Por último, en Canarias habrá un régimen de vientos alisios intensos desde el miércoles hasta el viernes, que soplarán con intensidad en zonas expuestas y habrá nubosidad y lluvias débiles en el norte de las islas. A partir del jueves, Del Campo ha detallado que podría haber algo de calima con unas temperaturas más altas el viernes y algo más bajas de nuevo el fin de semana.