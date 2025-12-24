Diez provincias estarán el día de Navidad en aviso por lluvia, nieve, frío y olas

Archivo - Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez provincias estarán este jueves, día de Navidad, en aviso por lluvias, nieve, bajas temperaturas y olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Girona habrá un aviso naranja por oleaje por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de 4 a 5 metros (m) del este (con ola máxima de 8 a 10 m).

Además, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña se esperan lluvias que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo menudo. Asimismo, en zonas altas de montaña del norte se prevén acumulados significativos de nieve.

En concreto, el resto de avisos por olas se registrarán en Mallorca y Menorca, Barcelona y Tarragona y A Coruña. Al margen de ello, los avisos por lluvia se darán en Ibiza y Formentera y Girona y los de nieve, en Asturias (Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (Liébana y centro y valle de Villaverde) y Girona. Por último, los de bajas temperaturas se registrarán en Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), León, Palencia y Zamora.

El día de Navidad vendrá marcado por una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la predicción del organismo estatal. En este marco, los cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y de manera ocasional de granizo menudo.

Por lo demás, el resto del país registrará intervalos nubosos con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y en líneas generales habrá nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña. Al final del día los cielos en zonas de la meseta norte tenderán a ser poco nubosos.

En este marco, AEMET ha indicado que nevará en cotas por encima de 800 - 1.200 metros (m) en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100 - 1.300 m en áreas de montaña del sureste y de 500 - 700 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve que serán más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal ha explicado que la jornada será nubosa en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones que serán ocasionalmente moderadas. En el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos y no se descarta que se registre algún chubasco débil.

Por otro lado, el pronóstico ha indicado que habrá un descenso generalizado de las mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular. Aún así, se registrarán ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. Por otro lado, también habrá un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. En Canarias los termómetros registrarán pocos cambios.

Por esta parte, habrá heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta Sur. Durante este día, las capitales de provincias con previsión de mínimas más bajas será Soria, donde se espera alcanzar -5ºC, y Burgos y León con -4ºC.

Al margen de ello, se registrarán vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, habrá componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y del norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares. En Canarias componente norte.