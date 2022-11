El director de la Fundación BBVA, premio nacional de Sociología y Ciencia Política otorgado por el CIS

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Sociología y actual director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo Avellaneda, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2022, una distinción que otorga anualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y con la que se le reconoce una trayectoria académica y profesional de más 40 años.

Pardo Avellaneda es catedrático de Sociología en excedencia de la Universidad Pública de Navarra e Investigador A1, también en excedencia, en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según la nota de prensa hecha pública por el CIS, el premiado ha centrado parte de sus estudios en la medición y análisis comparado entre sociedades de la cultura científica y las actitudes ante la ciencia, especialmente a propósito de la biotecnología y otros desarrollos de las ciencias de la vida; las dimensiones sociales de la inteligencia artificial; las organizaciones empresariales y la innovación, así como cuestiones de metodología y estadística en ciencias sociales.

En lo que se refiere a investigación empírica, Pardo ha dirigido 29 encuestas -19 de ellas internacionales- sobre valores, cultura científica, cultura medioambiental, visión de temas geopolíticos, entre otros temas. Durante 1992 y 1993, codiseñó la primera gran encuesta de la Unión Europea sobre los conocimientos y la visión en los países europeos acerca de la ciencia: 'Europeans, Science and Technology: Public Understanding and Attitudes'.

Además, en 1993 trabajó mediante contrato con la Comisión Europea en un análisis comparado de los conocimientos y actitudes ante la ciencia en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón cuyos resultados se presentaron en un encuentro internacional en Berlín (1996) organizado por la Comisión Europa y publicados posteriormente bajo forma de libro.

Pardo ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libro, la mayoría de ellos en revistas internacionales. Es coautor, entre otros, de libros como Embryo Research in Pluralistic Europe (1993); Pharming. Promises and Risks of Biopharmaceuticals derived from genetically modified plants and animals (2009); Synthetic Biology Analyzed (2016); Public perceptions of science and technology: A comparative study of the European Union, the United States, Japan, and Canada (1997). Es coeditor con Emilio Lamo de Espinosa y Javier Tusell de la obra, Entre dos siglos. Reflexiones sobre la democracia española (1996) y de Ecología, relaciones industriales y empresa (1994) con Manuel García Ferrando.

En colaboración con Michael Greenacre ha desarrollado las bases conceptuales y formales de las variantes de la técnica estadística del Análisis de Correspondencias, etiquetadas como 'Simple Subset Correspondence Analysis' y 'Multiple Subset Correspondence Analysis', disponibles en paquetes estadísticos como R y XLSTAT, para el análisis de subconjuntos de una distribución de datos.

Pardo, que ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado en la Universidad Complutense, fue profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (1987-1991), becario Fulbright-MEC en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1987 a 1989), profesor titular de Sociología, UNED (1991- 93) y Catedrático de Sociología, Universidad Pública de Navarra (1993-1996);

INVESTIGADOR EN ESTADOS UNIDOS

Ha sido miembro del Consejo de Redacción de la RIS (Revista Internacional de Sociología) durante tres años; investigador principal del Estudio de la empresa INTEL en Estados Unidos, 'American Views and Uses of Technology' (1996); miembro del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid (durante un quinquenio).

Actualmente pertenece a la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid, también forma parte desde 2010 del Comité Científico Asesor del CSIC y es miembro del Consejo Editorial del 'Journal of Science Communication'.

El jurado de este premio, que ha tomado la decisión por unanimidad, ha estado formado por el presidente del CIS, el catedrático de Sociología, José Félix Tezanos; las catedráticas de Sociología María Ángeles Durán Heras e Inés Alberdi --ambas también premios nacionales en esta disciplina--, y el también catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS Cristóbal Torres.

También han formado parte del jurado, la decana de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de Complutense, Esther del Campo García; la catedrática de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, María Rosario H. Sánchez Morales; la catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, Constanza Tobío; la profesora titular de Sociología de la Universidad Complutense, María José Mateo Rivas y el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Beltrán.